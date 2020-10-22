Зеленский призвал ужесточить наказание за маски и штрафовать на месте

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно ужесточить наказание для тех, кто не носит маски в общественных местах. Глава государства считает, что штрафовать нужно сразу на месте, без судов.

Для этого нужно поменять законодательство, а делать это до местных выборов депутаты не хотят. Об этом Владимир Зеленский заявил во время своего интервью четырем украинским телеканалам.

"Такое законодательство. Принимать решение должны депутаты Верховной Рады. Никто перед выборами ничего не хочет делать. Вопрос не в монобольшинстве. Наши люди, я считаю, сильно расслабились. Я понимаю, что устали, но не носить маски неправильно. Изменения в законодательстве должны быть. Должны знать: не носишь маску – сразу можно штрафовать. Но даже это не так страшно. Страшно, когда собирают 20-30 тыс. людей на концертах. Мы предупреждали Днепр, Одессу, Харьков. Везде пошла волна. Там есть уголовные дела. Но такое законодательство", – сказал Зеленский.

Напомним, Кабинет министров разработал новый законопроект, который должен обязать не просто надевать медицинские средства защиты, но и делать это правильно. За маски на подбородке придется платить 255 грн.

"Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина", – презентовал законопроект министр юстиции Денис Малюська.

Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца. Так, если, к примеру, прийти в торговый центр и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят по-новому наказывать за долги по коммуналке. Пеня взлетит в десятки раз, при этом недобросовестного клиента могут оставить без водительских прав и возможности слетать за границу.