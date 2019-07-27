Зеленский придумал "гражданскую конфискацию": у кого и что заберут

В Украине президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о гражданской конфискации. Если НАБУ докажет, что имущество было куплено на деньги, которые на 1 млн превышают доходы, его могут конфисковать в счет государства.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Конфискация может коснуться исключительно чиновников (как местного, так и государственного уровней). Обычный нанятый сотрудник, бизнесмен, пенсионер или безработный под действие законопроекта не попадет. Но и для чиновников также есть свои ограничения. Чтобы попасть под статью, нужно иметь счет в банке, машину, недвижимость, драгоценности на сумму, которая значительно превышает официальный доход.

Конфискация от Зеленского

Достаточной для привлечения к ответственности считается разница в 500 прожиточных минимумов для работоспособных. На данный момент это 1 млн 35 тыс. грн.

Пожаловаться на потенциальных коррупционеров может Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), но предварительно такой шаг нужно согласовать со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Если же заявление собираются подавать против правоохранителей из указанных органов, то пожаловаться на них может Генпрокуратура. Решение о том, виноват ли чиновник или нет, может вынести Высший антикоррупционный суд.

Как писал OBOZREVATEL:

26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей Основному Закону статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

Были обнародованы имена нардепов, которые подписали конституционное представление с просьбой признать статью неконституционной.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что все уголовные производства по ст. 368-2 Уголовного кодекса будут закрыты без права возобновления в будущем.

Вместо отмененной статьи президент Украины Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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