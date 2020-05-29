Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об устранении дискриминации по кругу плательщиков.

Как передает пресс-служба Офиса президента, изменения в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" Верховная Рада приняла 13 мая.

"Закон предусматривает освобождение самозанятых лиц, физических лиц-предпринимателей, у которых есть основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них, с 1 января 2021 года", сказано в сообщении.

Кроме того, отменяется обязанность ФОПов (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых не было получено дохода (прибыли).

"Закон разрешает государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физическими лицами-предпринимателями, которые не совершали такой деятельности и не получали доходов за период, начиная с 2017 года, путем списания им сумм недоимки по единому социальному взносу, а также штрафов и пени, начисленных на такие суммы, при условии представления ими в соответствии с законом необходимых документов", – отмечается в сообщении.

Зеленский подписал закон относительно ЕСВ

Как писал OBOZREVATEL, в апреле поступления от единого социального взноса (ЕСВ) уменьшились на 3,8%, что произошло впервые с 2016 года. Было получено 22,59 млрд грн, что на 882 млн грн меньше, чем год назад в этот же месяц.