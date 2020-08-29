Зеленский подписал закон о повышении минималки в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен с 1 сентября 2020 года.

За этот документ парламент проголосовал на внеочередной сессии 25 августа, сообщил сайт главы государства вечером в субботу, 29 августа.

"С учетом роста минимальной зарплаты Кабинет министров 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября этого года размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы в 2225 грн.

Дополнительные расходы на оплату труда из-за повышения размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС обеспечено за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание государственного долга", – написано в сообщении.

По словам Зеленского, вторым этапом повышения минималки станет ее увеличение до 6 тысяч гривен с 2021 года и затем до 6,5 тысяч.

"Это те шаги, которые мы можем сделать в направлении достойного уровня жизни украинцев. С повышением минимальной заработной платы вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, а также медиков", – отметил Зеленский.

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