Пенсионеры, которые получают меньше 5 тысяч гривен, в апреле получат дополнительно по еще одной тысяче.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 18 марта, в своем новом видеообращении.

"С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5 тысяч гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", – рассказал он.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Также Зеленский призвал всех украинцев, а особенно пожилых людей, не выходить на улицу без крайней необходимости в связи с карантином из-за коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином из-за коронавируса для людей пожилого возраста будет организована доставка продуктов и лекарств.

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