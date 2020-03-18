Главная Новости
18 марта • обновлено в 20:53
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Зеленский: пенсионеры получат по тысяче гривен в апреле, а индексация – в мае

2.4т
Читать материал на украинском

Пенсионеры, которые получают меньше 5 тысяч гривен, в апреле получат дополнительно по еще одной тысяче.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 18 марта, в своем новом видеообращении.

"С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5 тысяч гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", – рассказал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

president.gov.ua

Также Зеленский призвал всех украинцев, а особенно пожилых людей, не выходить на улицу без крайней необходимости в связи с карантином из-за коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином из-за коронавируса для людей пожилого возраста будет организована доставка продуктов и лекарств.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Пенсия в Украине Карантин в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
5
Смешно
3
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чан Джеки
Чан Джеки
кто получает менее 150 долларов тот считаетси нищим.и етот =слуга=мене хозяину бросил кость .да чтобы твои дети таки жыли как ты мене даеш так жить.незабывай за коломойского что бы етот поц нелопнул от нищеты и твои родные тожа.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги