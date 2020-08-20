Нечестно, когда медики получают разную зарплату, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицинские работники независимо от профиля и звена оказания помощи должны получать достойную зарплату.

Об этом он сказал во время общения с персоналом Херсонской городской клинической больницы, говорится в сообщении пресс-службы на сайте главы государства.

"При всем уважении к врачам первичного звена мне кажется, что это нечестно, когда заработная плата у одних врачей по сравнению с другими выше. И сравнение здесь не зависело от качества врача, профессиональных действиях, заслугах, образовании и т.д., а сравнение только в том, что часть реформы сделана, а часть – нет", – сказал Зеленский.

По его словам, медицинская реформа в Украине сейчас фактически на самом старте.

"Мы честно сказали, что медики в стране есть, а медицина – большая проблема. Медики у нас замечательные, а медицины ни технически, ни по условиям, ни по уровню заработной платы у нас нет. Мы в начале всех этих действий и хотим сделать действительно нормальную медицину", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL 28 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что повышение зарплат медикам заблокировано Национальной службой здоровья Украины.

По его словам, заработная плата молодых врачей должна стартовать от 20-25 тысяч гривен.