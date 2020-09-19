Зеленский – о повышении минималки: мы не можем "ломать" цены

Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у граждан выросли доходы, однако не может влиять на цены продуктов питания.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время поездки в Тернопольскую область в пятницу, 18 сентября, передает пресс-служба ОП.

"Что касается минимальной зарплаты, то пять тысяч – это ничего. Мы увеличили, насколько смогли, с 1 сентября. С 1 января она будет шесть тысяч, а с 1 июля или августа – шесть с половиной тысяч гривен", – напомнил он.

Зеленский добавил, что в Украине рыночные цены на продукты и государство не может их уменьшить, потому что на их стоимость влияет множество факторов.

"Что касается уменьшения цен, то у нас рыночная экономика. Государство не может "ломать" цены и предприятия", – сказал президент.

Зеленский в конце августа подписал закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен с 1 сентября 2020 года. Ранее OBOZREVATEL собрал главные плюсы и минусы от повышения до 5000 грн минимальной зарплаты в Украине.