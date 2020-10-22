Зеленский назвал "чистой правдой" прогноз Шмыгаля о том, что через 15 лет не будет пенсий

Президент Владимир Зеленский, комментируя прогноз премьера Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет не будет пенсий, пояснил: глава Кабмина не пугал украинцев, а всего лишь указал на плачевную ситуацию с миграцией.

"Молодежь в той ситуации, в которой находится Украина, уезжает. Страна стареет. Стареет поколение. Что произойдет, если тут не будет предпринимателей? Не будет кому платить налоги. Поэтому, если не будут лояльные условия, включая свободную экономическую зону, (...) кто будет платить налоги? Не будет кому, не будет кому платить пенсии. Он не пугает, он говорит чистую правду", – сказал Владимир Зеленский во время своего интервью украинским журналистам. Разговор с президентом транслировали четыре украинских телеканала 22 октября.

При этом глава государства считает, что анонс накопительного пенсионного уровня украинцы поняли не до конца. Мол, премьер не объяснил, что речь идет о прибавке к той пенсии, которая уже есть, а не ее полной замене.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая перед студентами Львовской политехники, заявил, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.

Видео с лекцией премьера опубликовали на официальном Youtube-канале Кабинета министров 3 октября. Сама лекция проходила 25 сентября. Во время своего выступления политик сообщил студентам, что из-за демографической ситуации в будущем один работающий должен будет своими налогами содержать двух пенсионеров. Сделать это практически невозможно, поэтому уже через 15 лет государство "не сможет выплачивать пенсии", сказал Шмыгаль.

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