Зеленский наложил вето на закон, запрещающий забирать жилье по валютной ипотеке

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон №3640, который продлевал запрет забирать ипотечное жилье, если кредит был оформлен в валюте.

Об этом говорится в карточке законопроекту на сайте Верховной Рады. "Даны предложения Президента к закону", – указано на сайте.

Документ был принят Верховной Радой 16 июля. Он предлагал продлить запрет на отчуждение жилого имущества за просроченные валютные кредиты, в том числе ипотечные, до 1 января 2022 года.

Теперь с предложениями президента закон должен пройти еще раз рассмотрение в комитетах Рады и в сессионном зале.

Против закона выступали в НБУ

Впервые мораторий приняли еще в 2014-м, после резкого скачка курса доллара, в результате которого долги украинцев в гривневом эквиваленте выросли в несколько раз.

Действующий мораторий заканчивается в октябре 2020 года. Нацбанк обращался в Раду с просьбой не голосовать за очередное продление, так как это приведет к тому, что банки не смогут вернуть кредиты под покупку недвижимости на общую сумму около 29 млрд грн.

Кроме того, в октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа Рада продлила запрет забирать ипотечное жилье, если кредит был оформлен в валюте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть "додавит" банки, чтобы они охотнее давали бизнесу деньги по программе "5-7-9", а ставка по ипотеке уже в ближайшее время снизится до 10%.

Продление моратория на взыскание задолженности по валютным кредитам – одна из причин, почему украинские банки не спешат снижать ставку по ипотеке до 10%.