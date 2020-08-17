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Зеленский наложил вето на закон, запрещающий забирать жилье по валютной ипотеке

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Личные финансы
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Зеленский наложил вето на закон, запрещающий забирать жилье по валютной ипотеке

Зеленский наложил вето на закон, запрещающий забирать жилье по валютной ипотеке. Коллаж Обозревателя

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон №3640, который продлевал запрет забирать ипотечное жилье, если кредит был оформлен в валюте.

Об этом говорится в карточке законопроекту на сайте Верховной Рады. "Даны предложения Президента к закону", – указано на сайте.

Документ был принят Верховной Радой 16 июля. Он предлагал продлить запрет на отчуждение жилого имущества за просроченные валютные кредиты, в том числе ипотечные, до 1 января 2022 года.

Теперь с предложениями президента закон должен пройти еще раз рассмотрение в комитетах Рады и в сессионном зале.

Против закона выступали в НБУ

Впервые мораторий приняли еще в 2014-м, после резкого скачка курса доллара, в результате которого долги украинцев в гривневом эквиваленте выросли в несколько раз.

Действующий мораторий заканчивается в октябре 2020 года. Нацбанк обращался в Раду с просьбой не голосовать за очередное продление, так как это приведет к тому, что банки не смогут вернуть кредиты под покупку недвижимости на общую сумму около 29 млрд грн.

Кроме того, в октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа Рада продлила запрет забирать ипотечное жилье, если кредит был оформлен в валюте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть "додавит" банки, чтобы они охотнее давали бизнесу деньги по программе "5-7-9", а ставка по ипотеке уже в ближайшее время снизится до 10%.

Продление моратория на взыскание задолженности по валютным кредитам – одна из причин, почему украинские банки не спешат снижать ставку по ипотеке до 10%.

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