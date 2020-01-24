Зеленский летал в Оман за частные средства: обнародован документ

В Государственном управлении делами признали, что не выделяли финансирование на пребывание президента Украины Владимира Зеленского в Омане и не организовывали его перелет.
Соответствующий ответ органа опубликовал портал "Тексты" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, отмечается, что письмо, направленное в Офис президента, получило и рассмотрело в рамках компетенции именно ГУД. Из ответа следует: Зеленский летал в эту страну за частные средства.
Зеленский летал в Оман за частные средства
Ответ ГУД о визите Зеленского в Оман
Тексты
Отмечается, что есть 2 наиболее вероятных варианта событий. Во-первых, президент мог заплатить за все из своего кармана. Согласно украинскому законодательству, в случае, если расходы должностного лица превышают 50 прожиточных минимумов (около 105 тысяч гривень), то Зеленский должен был их задекларировать в 10-дневный срок. Однако изменения в декларации не появлялись.
Зеленский не вносил изменений в декларацию после Омана
Тексты
Второй вариант: кто-то заплатил за Зеленского. При этом президент также согласно закону должен был задекларировать такой подарок, потому что он больше 5 прожиточных минимумов (около 10 тыс. гривен).
Допускают также и третий сценарий: президент может оправдаться, заявив, что кто-то из близких родственников оплатил ему поездку.
Напомним, ранее выяснилось, что поездка Зеленского без учета стоимости перелета из Киева, на отдых в Оман обошлась как минимум в 2,5 млн грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Оманского залива на рождественские праздники.
После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.
В Украину Зеленский вернулся только в ночь на 9 января. Его самолет приземлился в Киеве в 02:37. При этом украинский самолет cо 167 пассажирами разбился в Иране утром 8 января.
Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера у компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) и до 100 тысяч (если прилетел пустой, специально под заказ).
Также появилась информация о загадочном борте T7-GEM, который за последние дни осуществил ряд перелетов в Оман и Россию.
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