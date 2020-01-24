Зеленский летал в Оман за частные средства: обнародован документ

В Государственном управлении делами признали, что не выделяли финансирование на пребывание президента Украины Владимира Зеленского в Омане и не организовывали его перелет.

Соответствующий ответ органа опубликовал портал "Тексты" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, отмечается, что письмо, направленное в Офис президента, получило и рассмотрело в рамках компетенции именно ГУД. Из ответа следует: Зеленский летал в эту страну за частные средства.

Зеленский летал в Оман за частные средства

Ответ ГУД о визите Зеленского в Оман Тексты

Отмечается, что есть 2 наиболее вероятных варианта событий. Во-первых, президент мог заплатить за все из своего кармана. Согласно украинскому законодательству, в случае, если расходы должностного лица превышают 50 прожиточных минимумов (около 105 тысяч гривень), то Зеленский должен был их задекларировать в 10-дневный срок. Однако изменения в декларации не появлялись.

Зеленский не вносил изменений в декларацию после Омана Тексты

Второй вариант: кто-то заплатил за Зеленского. При этом президент также согласно закону должен был задекларировать такой подарок, потому что он больше 5 прожиточных минимумов (около 10 тыс. гривен).

Допускают также и третий сценарий: президент может оправдаться, заявив, что кто-то из близких родственников оплатил ему поездку.

Напомним, ранее выяснилось, что поездка Зеленского без учета стоимости перелета из Киева, на отдых в Оман обошлась как минимум в 2,5 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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