Зеленский подписал изменения к закону "О труде": чего ждать украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 31 января, подписал закон, смягчающий наказание для работодателей за нарушения норм Кодекса законов о труде.

Об этом говорится на странице законопроекта №1233 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)" на сайте Верховной Рады.

Закон вносит изменения в статью 265 КЗоТ. В пояснительной записке к документу указывается, что его целью является "уменьшение экономически необоснованных штрафных санкций за нарушение норм трудового законодательства и остановка процесса ликвидации малого и среднего бизнеса в Украине в связи с применением сокрушительных по своему размеру штрафных санкций".

Так, в случае допуска работника к работе без оформления трудового договора, оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов будет применяется письменное предупреждение (ранеештраф в десятикратном размере минимальной заработной платы).

Если же такое нарушение будет совершено повторно в течение года, то к такому работодателю будет применяться штраф в четырехкратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Уменьшаются штрафы (до двукратного размера минимальной заработной платы) за отказ выплачивать минимальную зарплату работникам, призванным на военную службу.

За недопуск к проверке выполнения работодателем требований законов о труде, предлагается установить штраф в восьмикратном размере минимальной заработной платы.

За все другие нарушения требований трудового законодательства к работодателям будет применяться письменное предупреждение. Если в течение года с даты выявления правонарушения оно будет совершено повторно, будет применяться штраф в размере минимальной заработной платы работника.

Зеленский подписал изменения к закону "О труде"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

На сайте Верховной Рады опубликовали утвержденный Кабмином законопроект об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ).

В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников. Из-за этого часть граждан раскритиковала проект.

В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТа, заявили, что в Украине "права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники".

Финальный вариант изменений в Трудовой кодекс, разработанный Кабмином, сохранил скандальные нормы относительно увольнения работников и сверхурочного труда.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что новый Трудовой кодекс не разрешает работодателю увольнять сотрудников без объяснения причины.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал