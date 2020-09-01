Зеленский анонсировал украинцам налоги по-новому: сколько и за что заплатим

Президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что в Украине проведут обещанную налоговую реформу. Амнистируют капитал, отменят одни налоги, а на их место введут другие. Правда, такие обещания "Слуги народа" озвучивают уже не первый год.

О том, что обещали и как предлагают воплотить в жизнь новые правила Зеленский и его команда – читайте в материале OBOZREVATEL.

Амнистия капитала

"Впереди еще много работы. Часть сделана, остальное, что мы обещали людям, мы должны сделать стопроцентно. Я уверен в вас, и вы это сделаете. Это и налоговая реформа, и амнистия капиталов", – заявил на съезде "Слуги народа" 31 августа Владимир Зеленский.

Что обещали "Слуги народа":

Введем налог на выведенный капитал, как только для этого возникнут необходимые экономические условия.

Примем стратегию постепенного уменьшения единого социального взноса.

Избавим Государственную фискальную службу правоохранительной функции, оставив только сервис.

Полностью переведем налоговые и таможенные процедуры в цифровой формат.

На законодательном уровне гарантируем неизменность действующих условий налогообложения для субъектов малого предпринимательства – физических лиц.

Владимир Зеленский в своей предвыборной программе тему налогов практически обошел стороной. Единственное – пообещал отменить налог на прибыль и ввести налог на выведенный капитал. Но после этого президент множество раз обещал амнистию, но вот руки до нее так и не дошли.

Налоговую амнистию уже провели в Аргентине, Бразилии, Индонезии, Италии. В этих странах долгое время процветала теневая экономика. Принцип такой амнистии прост: если заработал в тени, но не преступным путем, можешь заплатить налог и легализовать имущество.

В Украине предлагают ставку в 2,5% на государственные ценные бумаги и 10% на все имущество, кроме недвижимости и авто. Аналитик Владимир Мазуренко в комментарии OBOZREVATEL поясняет: такую низкую ставку для государственных ценных бумаг сделали специально для того, чтобы украинцы за свои сбережения покупали ОВГЗ, пополняя бюджет страны.

"Такой принцип действует во многих странах, где прошла амнистия. Лично мое мнение: амнистия нам необходима, но она не может существовать без наказания для тех, кто ее не пройдет", – говорит Мазуренко.

В каком виде могут запустить нулевую декларацию:

доход до 100 тыс. грн будет амнистироваться автоматически и без уплаты налогов;

амнистировать нельзя деньги, полученные коррупционным или преступным путем, то есть легализовать можно только неучтенную прибыль, зарплаты в конверте, заработанное в "теневом секторе", но не украденное;

с недвижимости, валюты, прав интеллектуальной собственности, прав на имущество юрлиц, авто нужно будет заплатить налог 5%;

со всей остальной собственности придется заплатить налог 10%;

если деньги потратили на покупку ОВГЗ, то заплатить придется налог 2,5%;

все легализованные деньги нужно положить в банк как минимум на год;

декларации будут заполняться добровольно, а поданную информацию нельзя использовать для того, чтобы привлечь налогоплательщика к ответственности.

В Украине запустят налоговую амнистию Pixabay

Управляющий партнёр Baker Tilly Ukraine Александр Почкун уверен, что налоговая амнистия в Украине необходима, тем более с учетом, что бизнес обязали декларировать контролируемые иностранные компании.

"Многие украинские предприятия структурированы через иностранные юрисдикции. Часто это делают не для налоговой оптимизации, а для того, чтобы все споры проходили в иностранной юрисдикции. В цивилизованных судах отстаивать свои права проще. Не всегда это можно сделать просто и открыто. Это делали через дарения, номинальных директоров и так далее. Сейчас компаниям, собственникам надо декларировать свои права владения. И здесь возникает вопрос возможности регуляторного давления на декларанта", – пояснил в комментарии OBOZREVATEL Почкун.

Но если с возможностью легализовать капитал не будет жесткого наказания для тех, кто останется в тени, стимула для участия в амнистии не будет.

"Заморозят" "единщиков" и якобы сократят ЕСВ

Наиболее спорные предложения "Слуг народа" – найти способ сократить единый социальный взнос (ЕСВ) и не менять условия работы физлиц-предпринимателей. Дело в том, что и сейчас ЕСВ, который в первую очередь идет в Пенсионный фонд, не покрывает реальные расходы на выплату пенсий. В фонде огромная дыра, ситуация не меняется. Если же сократить соцвзнос, ситуация может значительно ухудшиться.

А вот предложение по "единщикам" очень спорное .Сейчас бизнес использует систему единого налога как оптимизацию, а не возможность развиваться малым предприятиям. Даже крупные компании разделяют свои предприятия на множество физлиц-предпринимателей, чтобы не платить налоги.

Крупные работодатели вынуждают своих сотрудников открывать ФЛП, чтобы уклоняться от уплаты справедливого налога. К примеру, "единщики" второй группы (могут нанимать сотрудников) должны платить 20% минималки налога и 22% – ЕСВ. Сейчас это 1000 и 1100 грн соответственно.

Для примера, с официальной зарплаты в 10 тыс. грн нужно отдавать 4,1 тыс. грн налога. То есть почти в два раза больше.

Аналитик Егор Комов в комментарии OBOZREVATEL напоминает: систему единого налога также критиковали и в МВФ, однако власть отстояло права низкого налога для отдельных предприятий. Среди главных проблем Комов называет:

отсутствие контроля по обороту предприятий;

неравные условия для того бизнеса, который находится на общей системе налогооблажения, и на "едином налоге";

нет понятного механизма отслеживания "дробления" бизнеса для использования единого налога;

"единщики" не платят за себя подоходный налог, в отличие от простых сотрудников.

В Украине один из самых высоких уровней тенизации экономики в Европе. И, как показал опыт резкого снижения ЕСВ, даже с небольшими ставками бизнес продолжает искать возможность для того, чтобы не платить честно. Без отсутствия жесткого контроля любое, даже правильное предложение, такое как амнистия капиталов, обреченно на провал.