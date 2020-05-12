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12 мая • обновлено в 18:08
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"Заслужили, как никто!" Зеленский пояснил проблемы с зарплатами врачей

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главами областных государственных администраций выплату надбавок врачам.

Как передает пресс-служба главы государства, на селекторном совещании также присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Сергей Трофимов и министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, речь шла о том, что возникла юридическая коллизия относительно выплаты надбавок за март. В связи с этим многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики от 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу.

В то же время выплаты за апрель происходят по другой формуле – на основании подписанных договоров с Национальной службой здоровья Украины. Для этого экстренные медицинские помощи, опорные больницы, стационарные учреждения, которые помогают бороться с COVID-19, и мобильные бригады, которые выезжают к пациентам, должны заключить договоры с НСЗУ.

"Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого выплатить обещанные до 300 процентов надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили как никогда", – отметил Зеленский.

Президент поручил министру здравоохранения пообщаться со всеми областными государственными администрациями по поводу препятствий, которые мешают им произвести доплаты, и решить эти проблемы уже в ближайшие дни.

"Из-за бюрократических проволочек мы потратили время, медики получили зарплаты без надлежащих им доплат. Это должно быть исправлено. Рад, что мы все понимаем друг друга и готовы сотрудничать для решения этого вопроса", – обратился Шмыгаль к главам ОГА.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Как писал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что задержка выплат 300% мартовского оклада украинским медикам, которые работают с больными коронавирусом, связана с ошибками в расчетах местной власти.

Президент Владимир Зеленский пригрозил чиновникам увольнением из-за зарплат медиков.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Андрей Ермак Денис Шмыгаль Максим Степанов Владимир Зеленский
Место
Украина
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