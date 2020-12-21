За сутки – месячную зарплату: как Польша "охотится" на украинских врачей, для которых Кабмин не нашел денег

Украина рискует остаться без врачей и медсестер. Кабмин не нашел деньги на зарплаты медикам, большинство из них спасают чужие жизни и рискуют собственными за зарплату в 5-7 тысяч гривен в месяц. В то же время соседняя Польша начала массово переманивать украинцев на работу в больницы. Предлагают зарплаты в 20-30 раз выше, помогают оплатить аренду и дают полную медицинскую страховку.

Президент Владимир Зеленский и выбранный им Кабмин во главе с премьером Денисом Шмыгалем в этой ситуации послушно тратят миллиарды на хотелки "евробляхеров" и "ФОПов" (физлиц-предпринимателей), которые целыми днями стоят на митингах в правительственном квартале. Медики же не могут оставить своих пациентов и продолжают работать за мизерные зарплаты.

О том, к чему может привести политика "слуг народа" и как врачей ставят перед выбором: либо жить в нищете, либо уезжать из страны – читайте в материале OBOZREVATEL.

Польша борется за медиков, а Украина – за внутренний офшор

К масштабной пандемии оказались не готовы медицинские системы всех стран. Еще во время первых локдаунов страны начали активно готовить свое здравоохранение: закупать маски, средства медицинской защиты, оборудования, расширять инфекционные отделения. Украина, как уже писал OBOZREVATEL, благодаря уже бывшему премьеру Алексею Гончаруку эту подготовку провалила.

Эстафету Гончарука принял Денис Шмыгаль. Его правительство, несмотря на просьбы министра здравоохранения Максима Степанов, не нашло деньги на значительно повышение зарплат медикам.

Дефицит медицинских сотрудников наблюдается во всей Европе. Каждая страна борется за то, чтобы переменить специалистов. Из Польши врачи и медсестры традиционно мигрировали в Германию, где зарплаты были в несколько раз выше. И чтобы спасти ситуацию, во время пандемии поляки решили поднять оклады: если раньше начинающий врач мог рассчитывать на полторы тысячи евро, сейчас – зарабатывают от трех тысяч евро.

Как Польша заманивает украинских врачей:

зарплаты подняли до уровня немецких;

медиков из Украины начали принимать без подтверждения диплома;

кадровые агентства помогают врачам оформить все документы и выучить язык.

Дополнительно платят и за ночные дежурства. За одну такую смену могут доплатить от 100 до 700 евро, рассказали OBOZREVATEL в одном из кадровых агентств. Фактически медик в Польше может за одну ночь заработать больше, чем врач в Украине за месяц.

Вакансия врача в Украине

Врачам в Украине платят минималку

Компании в Украине ходят по пятам врачей, рассказывает врач-инфекционист Инна Андрусович. Рекрутеры предлагают зарплаты в 10 раз выше той, что сейчас получают медики. Кроме того, по их словам, больница в Польше будет оплачивать 50% стоимости аренды жилья.

"Я по себе могу сказать, двое моих коллег сразу же уехали в Польшу. Рекруты ходят по пятам за всеми врачами. Даже если нам поднимут зарплаты до 23 тысяч, в Польше врачам создали совершенно другие условия. Они все имеют медицинские страховки, они уверены, что если заболеют, им не придется тратить все заработанное на свое же лечение", – рассказывает Андрусович.

Вакансия для медиков в Польше

Инфекционисты, добавляет врач, получают ставку около 5 тыс. грн. На время пандемии со всеми доплатами можно рассчитывать на 12 тыс. грн. "Но это только на время коронавируса. А дальше останемся с теми же 5 тысячами гривен", – пожаловалась медик.

Максим Степанов предлагал повысить зарплаты врачей в среднем до 23 тыс. грн. Но Кабмин на это не пошел. Президент Владимир Зеленский вмешивается в решения исполнительной и законодательной власти, но только когда это касается "ФОПов", евробляхеров. А вот проблемы врачей решать никто не собирается.

После серий протестов "евробляхеров", митингов "физлиц-препринимателей", для них ввели особые условия, отсрочили введение в действия уже принятых правил, позволили не платить налоги и работать в тени. Врачи же, которые физически не могут оставить своих пациентов и выйти на митинги, оказались самыми незащищенными.

Украина рискует остаться без медиков

Охота на медиков идет и сейчас, но в ближайшие месяцы ситуация может обострится, рассказывает OBOZREVATEL глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Если рабочие едут в Польшу на заработки и возвращаются назад, то врачи забирают с собой семьи и мигрируют навсегда.

"Польша пошла на беспрецедентный шаг", – поясняет эксперт. Медикам повысили заработные платы до уровня немецких, при этом на работу начали брать иностранцев без подтверждения (нострификации) дипломов.

"Мы просто можем в один день остаться без медицинских работников. Польша отменила нострификацию диплома. То есть диплом нашего медицинского ВУЗа не нужно подтверждать. Любой врач может со своим дипломом уехать в Польшу на зарплату в разы, десятки раз больше", – предупреждал еще несколько недель назад Максим Степанов.

Чтобы повысить зарплаты врачей, бюджет на медицину нужно было повысить со 159 до 296 млрд грн. Этого хватило бы не только на повышение зарплат, но и на финансирование всех медицинских программ. Для сравнения, расходы на погашение кредитов на 2021-й составят 439,3 млрд грн.

Возможно, чтобы украинская власть задумалась о медиках, им хотя бы на несколько часов нужно выйти из больниц и постоять у здания Офиса президента. Как показывает практика, президент Зеленский обращает внимание только на проблемы митингующих.