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9 февраля • обновлено в 21:25
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Чиновники беднее, а граждане богаче: украинские зарплаты сравнили с европейскими

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В Эстонии во многих чиновников и руководителей госпредприятий зарплаты значительно меньше, чем в Украине, а зарплаты населения и пенсии – выше.

Соответствующие данные в Facebook привел экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Так, минимальная зарплата в Украине – 4723 грн (175,61 евро), в Эстонии – 584 евро.

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Средняя пенсия в Эстонии 485 евро, а с 1 апреля она составит уже 524 евро. В Украине средняя пенсия на 1 января 2020 составила 3082,98 грн (114 евро).

По состоянию на февраль-2020 стоимость жизни в Киеве только на 18,7% дешевле, чем в Таллине.

Компаниец подчеркнул, что фактически модель начислений зарплат чиновникам в Эстонии идентична польской модели.

Зарплаты и пенсии в Эстонии выше, чем в Украине

Зарплаты и пенсии в Эстонии выше, чем в Украине

Иллюстрация

Зарплаты политиков и чиновников в Эстонии следующие:

  • Президент, премьер-министр, спикер парламента и головы верховного суда (на руки после налогов) получают 4757 евро в месяц (примерно 128 000 гривен).

  • Генеральный прокурор, министры, руководители комитетов и фракций парламента – 4300 евро (примерно 116 000 гривен).

  • "Рядовой" депутат – примерно 3100 евро (84 000 гривен).

  • Судьи всех уровней – 3100 евро (84 000 гривен).

  • Председатель набсовета Нацбанка – 1665 евро (44 800 гривен).

  • Член набсовета Нацбанка – 1251 евро (33 650 гривен).

Как писал OBOZREVATEL, 18 января Кабинет министров впервые сам обнародовал зарплаты главы правительства и других министров. Самые богатые – Милованов и глава МИД Вадим Пристайко. А вот министру Кабмина Дмитрию Дубилету по сравнению с ними платят "копейки".

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Читайте все новости по теме "Пенсия в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Пенсия в Украине Зарплаты в Украине
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Теги
Экономика Украины зарплата пенсии
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Golan Sim
Golan Sim
ИЗ РАЗГОВОРА:" Дядьку, чому у нас пенсiї по 80 долярiв, а зарплатнi по 250 доляр? - Мовчи! Так треба, ти що не знав, що ми вже не раби?"
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
когда мы вам говорили, не идите в Ес , там вас обманут, обдерут как липку, вывернуть карманы, выгонят со своей земли и вышвырнут на паперть, вы на нас обижались, во враги записали. А друзьями вам стали те, кто сладко говорил, душевно врал, тешил ваше самолюбие. За 6 лет вы не смогли сложить упадок уровня жизни и свое поведение, ну никак у вас не соединяются эти два события в общую картину. Виноваты кто угодно, но не вы. Значит, так тому и быть, помрете с твердым убеждением невиновными в собственной гибели.
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Zhikharev Dmitry, ЕС что нам сделал плохого. Вот вы "по братски" уже помогли в 2014 году. Теперь вас большая часть населения Украины, не то что за братьев, а за людей не считает. Так что свое мнение запиши на листок, сверни аккуратно в трубочку, а дальше, что делать сам догадаешься.
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Zhikharev Dmitry, угомонись, лапоть. Не пори чушь
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Как «Слуги народа» планируют бороться со всем этим? Их рецепт прост — продать пока еще государственные «Нафтогаз», Укрпочту и Укрзализныцю, а также еще 500 государственных предприятий и нашу с вами землю. А еще они сами себе зарплату выплачивают, к примеру, руководитель «Нафтогаза» получает 930 000 $ в месяц, руководитель Укрзализныци — почти 2 000 000 грн в месяц. А простым украинцам, тем, которые не в состоянии оплачивать космические коммунальные тарифы, «Слуги народа» предложили продавать собак. Собаки. Страна в смартфоне…
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