Чиновники беднее, а граждане богаче: украинские зарплаты сравнили с европейскими

В Эстонии во многих чиновников и руководителей госпредприятий зарплаты значительно меньше, чем в Украине, а зарплаты населения и пенсии – выше.

Соответствующие данные в Facebook привел экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Так, минимальная зарплата в Украине – 4723 грн (175,61 евро), в Эстонии – 584 евро.

Средняя пенсия в Эстонии 485 евро, а с 1 апреля она составит уже 524 евро. В Украине средняя пенсия на 1 января 2020 составила 3082,98 грн (114 евро).

По состоянию на февраль-2020 стоимость жизни в Киеве только на 18,7% дешевле, чем в Таллине.

Компаниец подчеркнул, что фактически модель начислений зарплат чиновникам в Эстонии идентична польской модели.

Зарплаты и пенсии в Эстонии выше, чем в Украине Иллюстрация

Зарплаты политиков и чиновников в Эстонии следующие:

Президент, премьер-министр, спикер парламента и головы верховного суда (на руки после налогов) получают 4757 евро в месяц (примерно 128 000 гривен).

Генеральный прокурор, министры, руководители комитетов и фракций парламента – 4300 евро (примерно 116 000 гривен).

"Рядовой" депутат – примерно 3100 евро (84 000 гривен).

Судьи всех уровней – 3100 евро (84 000 гривен).

Председатель набсовета Нацбанка – 1665 евро (44 800 гривен).

Член набсовета Нацбанка – 1251 евро (33 650 гривен).

Как писал OBOZREVATEL, 18 января Кабинет министров впервые сам обнародовал зарплаты главы правительства и других министров. Самые богатые – Милованов и глава МИД Вадим Пристайко. А вот министру Кабмина Дмитрию Дубилету по сравнению с ними платят "копейки".

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