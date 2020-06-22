Зарплаты в Украине резко сократятся из-за карантина: сколько будем получать

В Украине реальная зарплата, согласно консенсус-прогнозу, в 2020 году рухнет на 13,9%. Этот показатель учитывает не только номинальный размер, но и влияние роста цен на покупательную способность.

О этом говорится в материале OBOZREVATEL. Главная причина – падение экономики из-за коронавируса и карантина. Так, в прогнозе, который опубликован Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, рост реального размера зарплаты в 2021 году ожидается на уровне 3,2% (до 12 408 грн).

В Украине упадет реальный размер зарплаты КМУ

По оценкам ЮНИСЕФ общий уровень тех, кто живет за чертою бедности, возрастет с 27 до 44%. Примерно 6-9 млн человек окажутся за чертою бедности. На государственном уровне черта бедности – прожиточный минимум. Та сумма, которой, по мнению государства, должно хватить на базовые потребности. Этот показатель не учитывает расходы ни на интернет, ни на аренду недвижимости, ни на регулярное обновление гардероба. Один из методов борьбы с бедностью – повышение прожиточного минимума, а вместе с ним и минимальной зарплаты и пенсии.

Главный вопрос: есть ли на это ресурс? В парламентском комитете по вопросам соцполитики считают, что есть. 19 мая они вынесли на заседание Рады и отправили в Кабмин свои рекомендации. В них, например, предлагают поднять прожиточный минимум для работоспособного до уровня минимальной зарплаты. А это с 2102 до 4723 грн.

И этого мало. Как подсчитали в Минсоцполитики, с учетом действующих цен фактический уровень прожиточного минимума достиг в апреле 4948 грн. А для пенсионеров – 3264 грн. Это означает, что все, кто в месяц живет на меньшую сумму, находится за чертою бедности. И таких в Украине миллионы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, карантин и пандемия коронавируса навсегда изменили рынок труда не только в Украине, но и по всему миру. Если для нас актуально снижение зарплат и переход на удаленную работу, то в мире уже начался активный переход к новым технологичным рабочим местам и сокращение персонала.