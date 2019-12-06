На минималке – 7%: появились свежие данные по зарплатам в Украине

Медианная заработная плата в Украине в октябре 2019 года составила 7661 грн, что свидетельствует о том, что 50% официально трудоустроенных граждан оформлены на 6244 грн "чистыми" на руки.

Об этом сообщил в своем Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По его данным, почти 7% украинцев оформлены на минимальную зарплату.

Зарплаты в Украине: появилась свежая статистика zrada.today

Кроме того, Компаниец показал статистику роста медианной и средней зарплаты в октябре 2019 года по сравнению с прошлогодними показателями.

Медианная зарплата выросла с 6542 до 7661 гривень, что составляет +18,74%. Средняя – с 9218 до 10727 (+16,37%).

Facebook Владимира Компанийца

Отметим, медианная зарплата – это доход сотрудника, который находится ровно посередине зарплатного списка. Экономисты считают, что медианный показатель более точно описывает, сколько на самом деле получает средний гражданин страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина достигла нового исторического максимума по размеру среднемесячной долларовой заработной платы – 428 долларов. Нашей стране впервые за 5 с половиной лет удалось обойти в рейтинге Молдову.

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