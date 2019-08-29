В Украине стремительно выросла средняя зарплата: кто зарабатывает больше всех

В июле 2019 года средняя номинальная зарплата в Украине составила 10 971 грн. Это на 1,7% выше, чем было в июне, и на 19,6% больше, чем в июле 2018 года.

Об этом сказано в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины.

По их данным, реальная зарплата в июле по сравнению с июнем выросла на 2,4%, а относительно июля 2018 года — на 9,5%.

Если рассматривать самые высокие зарплаты по отраслям, то больше всех в среднем в июле получали люди, занимающиеся финансами и страховой деятельностью (19 459 грн), госуправлением и обороной (16 287 грн), информацией и телекоммуникацией (17 299 грн).

Самый высокий уровень зарплат в Киеве — 16 249 грн, самый низкий — в Херсонской области (8547 грн).

Зарплаты в Украине Еспресо.TV

Как сообщал OBOZREVATEL, самые высокие зарплаты в Украине — у моряков и летчиков. Они получают около 56 тыс. грн в месяц — в пять раз больше, чем в среднем платят представителям других профессий.

Средняя заработная плата в Украине возросла, установив новый максимум в гривнях и побив рекорд 2013 года в долларовом эквиваленте. Об этом сообщил управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

При этом зарплаты украинских гендиректоров за последние четыре года выросли на 36-80% в зависимости от отрасли. Тогда как средний рост окладов по стране составил 15%.

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