Зарплаты в Украине должны пересчитать из-за новых соцстандартов: как и кому

В Украине с 1 декабря повысили прожиточный минимум (ПМ). В результате Кабмин обязан пересчитать и оклады для бюджетников. Так, минимальный тарифный оклад не может быть ниже, чем повышенный ПМ.

Так, согласно закона "Об оплате труда", Кабинет министров не могут устанавливать первую тарифную ставку ниже ПМ. Сейчас она составляет 2225 грн. А с января 2021-го, после декабрьского повышения, будет не меньше 2270 грн.

Тарифная сетка zakon.rada.gov.ua

Отметим, что речь идет именно об окладах. Помимо "чистого" оклада, украинцы также могут получать надбавки за стаж, интенсивность труда и так далее.

Как изменятся некоторые из окладов:

11 тарифная ставка сейчас 4383 грн, будет не меньше 4472 грн;

15 тарифная ставка сейчас 5740 грн, будет не меньше 5857 грн;

24 ставка сейчас 9701 грн, будет не меньше 9897 грн.

Согласно оценкам Кабинета министров, в следующем году заработные платы в Украине увеличатся на 12,1%. При этом часть роста "съест" инфляция, которая может увеличится до рекордных за несколько лет 7,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.