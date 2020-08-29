Зарплаты украинцев начали расти: где платят больше всего

В Украине средняя зарплата после снижения в разгар карантина перешла к незначительному росту. По состоянию на июль средняя зарплата выросла на 2% (по сравнению с июнем) и составила 11 804 грн.

Об этом говорится в данных Госстата. Реальная зарплата, с учетом роста цен, за месяц выросла на 2,6%, а за год, по сравнению с июлем 2019 года, увеличилась на 5,1% (или на 7,6% без учета инфляции).

Самые высокооплачиваемые сферы:

Финансовая и страховая деятельность – 20,3 тыс. грн;

Производство фармацевтических продуктов – 20,1 тыс. грн;

Информации и телекоммуникации –19,7 тыс. грн.

Как менялись зарплаты в Украине ukrstat.gov.ua

Отметим, в апреле и мае из-за карантина уровень заработных плат в Украине упал. Большинство экспертов сходится во мнении: зарплаты украинцев расти будут в любом случае. К примеру, за 2021-й повышение составит 12,1%, говорится в опубликованном Министерством развития экономики консенсус-прогнозе.

Как будут расти средние зарплаты:

в 2021-м – 13 632 грн;

в 2022-м – 15 414 грн;

в 2023-м – 17 169 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 – до 6000 грн, с 1 июля 2021 – до 6500 грн.