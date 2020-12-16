Что будет с пенсиями, коммуналкой и зарплатами из-за нового бюджета Украины: главные решения

Вместе с бюджетом на 2021 год Украина получила новые социальные нормативы, ориентиры по инфляции и даже коммунальным субсидиям. О том, как правильно понимать решения парламентариев и к чему они приведут – читайте в материале OBOZREVATEL.

Урезали финансирование субсидий – платить за коммуналку придется больше

В 2021-м на субсидии выделят 36,6 млрд грн. Это почти на 400 млн меньше, чем в 2020-м. И это при том, что в Кабмине уже анонсировали повышение тарифов на электроэнергию, каждый месяц пересчитывают тарифы на газ, разблокировали возможность повышать тарифы на отопление и горячую воду.

Одним словом, расходы на коммуналку будут расти, а денег на субсидии будут выделять все меньше и меньше. В таком случае есть три варианта: либо будут расти доходы населения, либо тщательнее станут контролировать получателей и отсеивать нарушителей, либо размер субсидий сократится.

Вероятно, в 2021-м украинцы столкнутся сразу с тремя вариантами. Вместо 15% от совокупного дохода семьи на коммуналку нужно будет отдавать 20%. То есть размер личного платежа увеличится (сразу после карантина). Допустим, если совокупный доход вашей семьи из двух человек 10 тыс. грн, а за коммуналку надо платить 2 тыс. грн, сейчас субсидия составит около 500 грн, а в 2021-м вы можете вовсе потерять на нее право.

Отменили повышение зарплат – денег на пенсии будет не хватать

Кабинет министров, как уже писал OBOZREVATEL, перенес повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн с июля на декабря 2021-го. А это значит, что украинцы с минимальными заработками (в основном это работники бюджетной сферы) недополучат несколько тысяч гривен.

Также Кабинет министров ко второму чтению решил отказаться от повышения зарплат учителям. Уже с 1 января 2021-го минимальный оклад для педагога должны были повысить как минимум до 2,5 прожиточных минимумов (6810 грн), но его оставили на уровне 4455 грн.

Не стали повышать и зарплаты медикам, как того просили в Минздраве. Сейчас молодым врачам приходится идти в больницы на зарплату в 6-7 тыс. грн. При этом в Польшу их зовут на такую же работу, но с зарплатой около 100 тыс. грн. Чтобы в период пандемии остановить отток кадров, министр здравоохранения Максим Степанов предлагал увеличить зарплаты медикам – до 23 тыс., медсестрам – до 17 тыс., а санитаркам – до 12 тыс. грн. Кабмин на это не согласился. Последствия увидим уже в ближайшее время.

На это пошли по рекомендации МВФ, который настойчиво рекомендовал урезать расходы. И Кабмин согласился.

Отметим, что от размера заработной платы также зависят и поступления в Пенсионный фонд (ПФУ). Как рассказал OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева, около 40% всех работающих платят налоги с минимальной зарплаты. Главная причина – остальную часть платят в конвертах. Поэтому при повышении минималки увеличиваются и поступления в ПФУ.

Сократили бюджет ПФУ – не хватит денег на осовременивание

Также на 8,5 млрд грн депутаты решили урезать бюджет Пенсионного фонда. Это при спаде экономической активности и особых условиях для физлиц-предпринимателей приведет к катастрофической нехватке средств в Фонде. Как следствие, придется отменить те повышения, которые в законе четко не прописаны.

Например, мартовское осовременивание пенсий, несмотря на активную критику, так и не закрепили в законе. И министр финансов Сергей Марченко уже намекнул, что вместо марта выплаты на 11% могут повысить позже. Такой шаг отобразится на большинстве пенсионеров. Из-за переноса повышения они получат свои деньги позже.

"Избранных" не тронули

А вот бюджет на государственный долг, на Верховную Раду, на Офис президента урезать не стали. Более того, прокурорам ко второму чтению добавили 2 млрд, на расходы Верховной рады, по сравнению с прошлыми годами, выделили дополнительно полмиллиарда грн.

Содержание каждого депутата в 2021-м обойдется украинцам в 6 млн грн. В эту сумму входят все расходы: начиная от зарплаты и заканчивая расходами на автопарк и печать документов. В целом же расходы на Верховную Раду составят 2,5 млрд грн, хотя еще в прошлом году они были на уровне 2 млрд грн.

Помимо оклада, депутатам также положены расходы на выполнение их функций (расходы размером в еще одну зарплату), а также компенсация аренды квартиры (около 19 тыс. грн в месяц), 25 прожиточных минимумов на помощников (с 2021-го это 56,7 тыс. грн).

И хоть сам бюджет еще могут пересмотреть в течение года, по нему уже можно сказать: Кабмин пожертвовал интересами украинцев ради того, чтобы получить очередной кредит МВФ. А по-настоящему защищенные статьи – на расходы самих депутатов и на обслуживание внешних долгов. А на них уйдет 40% всей доходной части.