Зарплаты и премии по 200 тыс. гривен: Кабмин обнародовал доходы украинских министров

Кабинет министров впервые сам обнародовал зарплаты главы правительства и других министров. Самые богатые – министр экономики Тимофей Милованов и глава МИД Вадим Пристайко. А вот министру Кабмина Дмитрию Дубилету по сравнению с ними платят "копейки".
Информация о доходах топ-чиновников появилась на сайте правительства в субботу, 18 января. Там сообщили как среднюю зарплату за 2019 год, так и отдельно за каждый месяц. Выплаты за декабрь у многих оказались выше за счет надбавок, премий и материальной помощи.
Зарплаты в Кабмине
Кому сколько платят в Кабмине
Алексей Гончарук, премьер-министр
сентябрь – 61 916 грн;
октябрь – 60 087 грн;
ноябрь – 43 724 грн;
декабрь – 76 190 грн;
в среднем за 2019 год – 60 479 грн.
Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
сентябрь – 48 523 грн;
октябрь – 56 263 грн;
ноябрь – 43 047 грн;
декабрь – 86 774 грн;
в среднем за 2019 год – 58 652 грн.
Михаил Федоров, вице-премьер, министр цифровой трансформации
сентябрь – 52 629 грн;
октябрь – 51 000 грн;
ноябрь – 34 141 грн;
декабрь – 84 887 грн;
в среднем за 2019 год – 55 664 грн.
Дмитрий Дубилет, министр Кабинета Министров
сентябрь – 48 000 грн;
октябрь – 48 000 грн;
ноябрь – 16 000 грн;
декабрь – 17 544 грн;
в среднем за 2019 год – 32 386 грн.
Арсен Аваков, министр внутренних дел
сентябрь – 33 930 грн;
октябрь – 82 072 грн;
ноябрь – 97 623 грн;
декабрь – 186 541 грн;
в среднем за 2019 год – 100 041 грн.
Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства
сентябрь – 15 134 грн;
октябрь – 18 180 грн;
ноябрь – 79 883 грн;
декабрь – 222 592 грн;
в среднем за 2019 год – 83 947 грн.
Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды
сентябрь – 18 549 грн;
октябрь – 33 540 грн;
ноябрь – 31 102 грн;
декабрь – 162 003 грн;
в среднем за 2019 год – 61 299 грн.
Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины
сентябрь – 27 505 грн;
октябрь – 30 532 грн;
ноябрь – 68 194 грн;
декабрь – 233 893 грн;
в среднем за 2019 год – 62 069 грн.
Анна Новосад, министр образования и науки
сентябрь – 38 288 грн;
октябрь – 37 981 грн;
ноябрь – 39 103 грн;
декабрь – 138 412 грн;
в среднем за 2019 год – 63 446 грн.
Зоряна Скалецкая, министр здравоохранения
сентябрь – 15 896 грн;
октябрь – 22 036 грн;
ноябрь – 34 841 грн;
декабрь – 94 988 грн ;
в среднем за 2019 год – 41 940 грн.
Алена Бабак, министр развития общин и территорий
сентябрь – 18 773 грн;
октябрь – 23 710 грн;
ноябрь – 82 189 грн;
декабрь – 212 600 грн;
в среднем за 2019 год – 84 318 грн.
Юлия Соколовская, министр социальной политики
сентябрь – 24 395 грн;
октябрь – 58 259 грн;
ноябрь – 56 620 грн;
декабрь –216 783 грн;
в среднем за 2019 год – 65 317 грн.
Оксана Маркарова, министр финансов
сентябрь – 36 384 грн;
октябрь – 61 890 грн;
ноябрь – 60 637 грн;
декабрь – 89 387 грн;
в среднем за 2019 год – 62 075 грн.
Владислав Криклий, министр инфраструктуры
сентябрь – 55 390 грн;
октябрь – 40 439 грн;
ноябрь – 38 239 грн;
декабрь – 44 038 грн;
в среднем за 2019 год – 44 527 грн.
Владимир Бородянский, министр культуры, молодежи и спорта
сентябрь – 9 142 грн;
октябрь – 16 000 грн;
ноябрь – 16 000 грн;
декабрь – 112 905 грн;
в среднем за 2019 год – 38 512 грн.
Андрей Загороднюк, министр обороны
сентябрь – 24 228 грн;
октябрь – 23 377 грн;
ноябрь – 23 132 грн;
декабрь – 97 191 грн;
в среднем за 2019 год – 41 982 грн.
Денис Малюська, министр юстиции
сентябрь – 20 723 грн;
октябрь – 19 927 грн;
ноябрь – 35 927 грн;
декабрь – 226 361 грн;
в среднем за 2019 год – 75 734 грн.
Оксана Коляда, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
сентябрь – 22 894 грн;
октябрь – 23 453 грн;
ноябрь – 23 124 грн;
декабрь – 158 772 грн;
в среднем за 2019 год – 46 688 грн.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Милованов пожаловался на низкую заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".
Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов вновь пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из-за низких окладов.
Топ-менеджеры НАК "Нафтогаз", которые смогли добиться от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, получат премию в размере 1% от этой суммы.
15 января премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.
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