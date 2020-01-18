Зарплаты и премии по 200 тыс. гривен: Кабмин обнародовал доходы украинских министров

Кабинет министров впервые сам обнародовал зарплаты главы правительства и других министров. Самые богатые – министр экономики Тимофей Милованов и глава МИД Вадим Пристайко. А вот министру Кабмина Дмитрию Дубилету по сравнению с ними платят "копейки".

Информация о доходах топ-чиновников появилась на сайте правительства в субботу, 18 января. Там сообщили как среднюю зарплату за 2019 год, так и отдельно за каждый месяц. Выплаты за декабрь у многих оказались выше за счет надбавок, премий и материальной помощи.

Зарплаты в Кабмине

Кому сколько платят в Кабмине

Алексей Гончарук, премьер-министр

сентябрь – 61 916 грн;

октябрь – 60 087 грн;

ноябрь – 43 724 грн;

декабрь – 76 190 грн;

в среднем за 2019 год – 60 479 грн.

Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

сентябрь – 48 523 грн;

октябрь – 56 263 грн;

ноябрь – 43 047 грн;

декабрь – 86 774 грн;

в среднем за 2019 год – 58 652 грн.

Михаил Федоров, вице-премьер, министр цифровой трансформации

сентябрь – 52 629 грн;

октябрь – 51 000 грн;

ноябрь – 34 141 грн;

декабрь – 84 887 грн;

в среднем за 2019 год – 55 664 грн.

Дмитрий Дубилет, министр Кабинета Министров

сентябрь – 48 000 грн;

октябрь – 48 000 грн;

ноябрь – 16 000 грн;

декабрь – 17 544 грн;

в среднем за 2019 год – 32 386 грн.

Арсен Аваков, министр внутренних дел

сентябрь – 33 930 грн;

октябрь – 82 072 грн;

ноябрь – 97 623 грн;

декабрь – 186 541 грн;

в среднем за 2019 год – 100 041 грн.

Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

сентябрь – 15 134 грн;

октябрь – 18 180 грн;

ноябрь – 79 883 грн;

декабрь – 222 592 грн;

в среднем за 2019 год – 83 947 грн.

Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды

сентябрь – 18 549 грн;

октябрь – 33 540 грн;

ноябрь – 31 102 грн;

декабрь – 162 003 грн;

в среднем за 2019 год – 61 299 грн.

Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины

сентябрь – 27 505 грн;

октябрь – 30 532 грн;

ноябрь – 68 194 грн;

декабрь – 233 893 грн;

в среднем за 2019 год – 62 069 грн.

Анна Новосад, министр образования и науки

сентябрь – 38 288 грн;

октябрь – 37 981 грн;

ноябрь – 39 103 грн;

декабрь – 138 412 грн;

в среднем за 2019 год – 63 446 грн.

Зоряна Скалецкая, министр здравоохранения

сентябрь – 15 896 грн;

октябрь – 22 036 грн;

ноябрь – 34 841 грн;

декабрь – 94 988 грн ;

в среднем за 2019 год – 41 940 грн.

Алена Бабак, министр развития общин и территорий

сентябрь – 18 773 грн;

октябрь – 23 710 грн;

ноябрь – 82 189 грн;

декабрь – 212 600 грн;

в среднем за 2019 год – 84 318 грн.

Юлия Соколовская, министр социальной политики

сентябрь – 24 395 грн;

октябрь – 58 259 грн;

ноябрь – 56 620 грн;

декабрь –216 783 грн;

в среднем за 2019 год – 65 317 грн.

Оксана Маркарова, министр финансов

сентябрь – 36 384 грн;

октябрь – 61 890 грн;

ноябрь – 60 637 грн;

декабрь – 89 387 грн;

в среднем за 2019 год – 62 075 грн.

Владислав Криклий, министр инфраструктуры

сентябрь – 55 390 грн;

октябрь – 40 439 грн;

ноябрь – 38 239 грн;

декабрь – 44 038 грн;

в среднем за 2019 год – 44 527 грн.

Владимир Бородянский, министр культуры, молодежи и спорта

сентябрь – 9 142 грн;

октябрь – 16 000 грн;

ноябрь – 16 000 грн;

декабрь – 112 905 грн;

в среднем за 2019 год – 38 512 грн.

Андрей Загороднюк, министр обороны

сентябрь – 24 228 грн;

октябрь – 23 377 грн;

ноябрь – 23 132 грн;

декабрь – 97 191 грн;

в среднем за 2019 год – 41 982 грн.

Денис Малюська, министр юстиции

сентябрь – 20 723 грн;

октябрь – 19 927 грн;

ноябрь – 35 927 грн;

декабрь – 226 361 грн;

в среднем за 2019 год – 75 734 грн.

Оксана Коляда, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

сентябрь – 22 894 грн;

октябрь – 23 453 грн;

ноябрь – 23 124 грн;

декабрь – 158 772 грн;

в среднем за 2019 год – 46 688 грн.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Милованов пожаловался на низкую заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов вновь пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из-за низких окладов.

Топ-менеджеры НАК "Нафтогаз", которые смогли добиться от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, получат премию в размере 1% от этой суммы.

15 января премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

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