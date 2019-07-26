Зарплата выше президентской, квартира и 30 помощников: что получат украинские нардепы

В Украине уже в сентябре сотни новоиспеченных парламентариев займут свои места в зале под куполом.

Вместе с удостоверением они получат жилье, проезд в любом транспорте и право на бесплатные похороны.

OBOZREVATEL разобрался, какие льготы и выплаты полагаются народным депутатам согласно закону Украины.

Особые условия труда и жизни

Отпуск, похороны и медицина. Народный депутат ежегодно имеет право на отдых продолжительностью 45 календарных дней (обычный работающий – 24 дня). Правда, как показывает практика, на самом деле депутаты на свое усмотрение увеличивают число "свободных дней", просто не появляясь ни на заседаниях парламента, ни в комитетах. К примеру, народный депутат Андрей Билецкий, согласно данным регистрации, присутствовал всего лишь на 20% заседаний. А 80% рабочего времени политик прогулял. Отсутствия какой-либо ответственности за прогулы фактически делает понятие "отпуска" условным.

Верховная Рада

Нет проблем у народных депутатов и с медициной. Они могут бесплатно и до конца дней (даже если потеряли статус действующего парламентария) лечиться в самой элитной клинике страны – Феофании. 12 корпусов с дорогим ремонтом, лучшими врачами, современным оборудованием и полным перечнем медицинских услуг – всегда в их распоряжении. Разумеется, все бесплатно.

Ну а если вдруг не помогли даже в Феофании, то народных избранников также бесплатно и с почестями похоронят. За счет местного бюджета, независимо от того, депутатом какого созыва был усопший.

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Проезд, офис и помощники. Отдельная статья расходов – фонд на помощников. Депутат может взять до 30 ассистентов, раздать им удостоверения. Есть даже отдельный фонд оплаты труда для помощников – каждому депутату дают дополнительно еще две зарплаты с учетом премий для того, чтобы раздать их помощникам. То есть если будет всего два помощника, они могут получать столько же, сколько и депутат. Но деньгами политик может распорядиться на свое усмотрение и просто потратить на другие "депутатские нужды".

Также нардепам обязаны первым продавать билеты и первым предоставлять места. Расходы на полеты и проезд в любом транспорте компенсируются из бюджета. Так, если избранник решит поехать на юг Италии изучать их самоуправление, деньги на билет можно получить из казны.

Выборы в Верховную Раду

Ну а если нет сил спуститься в метро, можно воспользоваться транспортом из автопарка Аппарата Верховной Рады. Офис (или же приемную) обязаны предоставить с оборудованием (компьютером), также рабочее место выделяют и в Раде. Деньги дают даже на канцелярские товары. "В рамках выполнения депутатских полномочий народный депутат имеет право беспрепятственно и бесплатно воспользоваться правительственным и другими видами связи", – говорится в законе о статусе народного депутата.

Оплачиваются и другие виды связи. Во время работы в здании под куполом депутат может бесплатно получить высшее образование или пройти повышение квалификации.

Жилье, помощь семье и паспорта. Народному депутату, у которого нет собственного жилья в столице, ежемесячно будут выделять десятки тысяч гривен на аренду квартиры или номера в отеле. Для этого достаточно быть зарегистрированным в пределах 30 км от столицы.

"Список народных депутатов, которым выдаются средства на аренду жилья и съем гостиничного номера, подлежит ежеквартальной публикации в газете "Голос Украины" и ежемесячно публикуется на сайте Верховной Рады Украины", – говорится в документе.

Льготы распространяются и на супругов политиков. Они могут переехать с ними, сохраняя свое место работы, а Служба занятости обязана в первую очередь найти им в столице аналогичную должность. Среди других бонусов – дипломатический паспорт, высокая пенсия (в среднем на данный момент – около 15 тыс. грн).

Верховная Рада

Сколько зарабатывают народные депутаты

Оклады народных депутатов привязаны к прожиточному минимуму (ПМ). К примеру, в 2019-м депутаты, зависимо от своей должности, должны зарабатывать как минимум от 20 до 24 тыс. грн. Однако, помимо "голого" оклада политикам также положены надбавки за стаж, ранг и т. д. К примеру, зарплата спикера Верховной Рады Андрея Парубия в 2018-м в среднем составила 41,5 тыс. грн, а голый оклад – 24 тыс. грн. Еще 4,6 тыс. грн в месяц он получал в качестве компенсации на текущие расходы, связанные с работой.

Какие оклады в Раде:

Спикер – 24 тыс. грн (12 ПМ);

Первый заместитель спикера – 23 тыс. грн (11,5 ПМ);

Заместитель спикера – 22 тыс. грн (11 ПМ);

Глава комитета – 21 тыс. грн (10,5 ПМ);

Первый заместитель главы комитета – 20,6 тыс. грн (10,3 ПМ);

Член комитета – 20 тыс. грн (10 ПМ).

К слову, по размеру положенной компенсации отличился народный депутат Сергей Пашинский. В 2018-м из бюджета он в среднем получал 28,8 тыс. грн заработной платы и 42,2 тыс. грн компенсации. В сумме – 76,8 тыс. грн. Если обычные украинцы, которые переехали из регионов в Киев, должны сами справляться с жилищным вопросом и арендовать квартиру, то народным депутатам все компенсируют из бюджета.

Так, в 2018-м каждому депутату могли компенсировать (за год);

237 тыс. 250 грн – на аренду жилья;

90 тыс. грн – на проезд;

750 грн – на канцелярию;

4 тыс. 890 грн – на телефонные разговоры;

8 тыс. грн – на командировки консультантов;

2 тыс. грн – на содержание приемных;

670 грн – на аренду помещений для встреч с избирателями.

Для сравнения, президент Владимир Зеленский в июне получил "на руки" 22,5 тыс. грн. Фактически, народные депутаты могут получать больше, чем глава государства.

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