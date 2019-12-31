Зарплата в 2020 году резко вырастет: Милованов озвучил цифры

В 2020 году темпы роста реальной зарплаты в Украине составят около 10%.

Об этом во вторник, 31 декабря, на своей странице в Facebook сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Он указал на то, что рост заработной платы высокими темпами происходит в стране уже четвертый год подряд.

В 2019 году за первые 11 месяцев заработная плата в реальном выражении была на 9,6% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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Иллюстрация. Зарплаты в Украине Еспресо.TV

"Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года.

С учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими – около 10%", – отметил министр.

По его словам, от таких показателей выигрывают специалисты с квалификациями, которые нужны для отраслей, в которых происходят инвестиции. "Там будут новые вакансии и более высокие зарплаты", – написал Милованов.

"Также увеличение зарплат будет уменьшать миграцию рабочих за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться", – добавил он.

Однако, по его словам, рост зарплат – плохие новости для определенного типа бизнеса, в частности того, где происходят инвестиции в развитие производительности.

"Их себестоимость рабочих будет расти. А доходы будут падать. Потому что производительность работников зависит от места работы. В одной компании созданы все условия для высокой эффективности работы, в другой ничего не сделано. И эти компании конкурируют за тех же работников. Работники пойдут в компании с высокой зарплатой. А высокую зарплату могут платить те, где работник будет более продуктивным", – пояснил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист Владимир Компаниец сообщил о достижении исторического максимума средней зарплатой в Украине, опубликовав данные по регионам.

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