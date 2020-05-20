"Зарплата пять тысяч – это не бедность": Зеленский о том, как будут повышать выплаты

Выводы ЮНИСЕФ о том, что в Украине за чертою бедности окажутся 6-9 млн человек, некорректные, так как они применяли европейские стандарты при оценки благосостояния работающих и пенсионеров. При этом Кабмин уже разрабатывает программу повышения минималки и перерасчета пенсий.

Об этом на пресс-конференции 20 мая заявил президент Владимир Зеленский. "Кабмин готовит все программы, чтобы не было столько бедных. Перевидите статистику ЮНИСЕФ в деньги. У нас прожиточный минимум и средняя зарплата меньше. Это не совсем адекватная информация (в нормальном смысле слова). Это все люди, которые будут получать где-то 5-6 тысяч гривен. Их считают бедными. Да, это очень маленькая зарплата и по сравнению с европейскими и американскими. У них 250 долларов – это мизер, у нас это тоже мало, но не бедность. Зарплату мы увеличиваем, это задача премьер-министра. В ближайшее время он должен показать программу увеличения минимальной зарплаты", – заявил Зеленский.

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Также он напомнил, что в 2020 году доплату в 500 грн получили все пенсионеры, которые достигли возраста 80 лет, а в следующем году такая норма коснется и тех, кто старше 75 лет. При этом на резкое повышение стандартов у государства, говорит президент, денег нет.

"Мы много денег должны международным кредиторам. Мы серьезная, но бедная страна, это нужно признать. Страна, которая должна выплачивать миллиарды ежегодно. Не мы их набрали, но будем их выплачивать. Мы не печатаем деньги. Все, что можем выплатить пенсионерам, выплатим", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.