|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Личные финансы

Зарплата $2 млн: Гройсман сделал признание о контракте главы "Нафтогаза"

4.3тЧитать материал на украинском

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев получал годовую зарплату в размере около двух миллионов долларов в год.

Как передает ТСН, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отметив, что эта сумма в четыре раза больше, чем зарабатывают на аналогичных должностях в Европе.

"Все очень просто. 5 лет действовал контракт руководителя НАК "Нафтогаз". По этому контракту его зарплата была почти 2 млн долларов в год. Этот контракт был подписан тогдашним министром экономики за три дня до прихода нашего правительства. Мы дискутировали, с обществом обсуждалось все. Посмотрели, сколько такой равнозначный менеджер получает в европейских странах в государственной компании. В четыре раза меньше", — сказал Гройсман.

Новости
В Украине суд отменил повышение тарифов на газ: чего ждать

Он добавил, что Коболеву были готовы платить "европейскую зарплату", но не столько, сколько он зарабатывает по контракту.

Зарплата $2 млн: Гройсман сделал признание о контракте главы "Нафтогаза"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коболев отказался назвать сумму своей зарплаты, скромно намекнув, что она "достаточно большая по украинским меркам".

В феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

28 февраля наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Андреем Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.

В тот же день появилась официальная реакция Кабмина, согласно сообщению, правительство пока не принимало никаких решений относительно продолжения контракта с Коболевым.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
3
Смешно
0
Интересно
10
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги