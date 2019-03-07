Зарплата $2 млн: Гройсман сделал признание о контракте главы "Нафтогаза"

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев получал годовую зарплату в размере около двух миллионов долларов в год.

Как передает ТСН, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отметив, что эта сумма в четыре раза больше, чем зарабатывают на аналогичных должностях в Европе.

"Все очень просто. 5 лет действовал контракт руководителя НАК "Нафтогаз". По этому контракту его зарплата была почти 2 млн долларов в год. Этот контракт был подписан тогдашним министром экономики за три дня до прихода нашего правительства. Мы дискутировали, с обществом обсуждалось все. Посмотрели, сколько такой равнозначный менеджер получает в европейских странах в государственной компании. В четыре раза меньше", — сказал Гройсман.

Он добавил, что Коболеву были готовы платить "европейскую зарплату", но не столько, сколько он зарабатывает по контракту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коболев отказался назвать сумму своей зарплаты, скромно намекнув, что она "достаточно большая по украинским меркам".

В феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

28 февраля наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Андреем Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.

В тот же день появилась официальная реакция Кабмина, согласно сообщению, правительство пока не принимало никаких решений относительно продолжения контракта с Коболевым.

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