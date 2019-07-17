В ЦИК зарабатывают по 200 тысяч накануне выборов: фотофакт

Заработная плата членов ЦИК накануне внеочередных выборов в Верховную Раду составила от 226,6 тыс. гривен до 304,8 тыс. гривен.

Больше всего насчитали секретарю Центризбиркома Наталье Бернацкой - за июнь 2019 года она получила 304 763 гривны. Как сообщили в ЦИК "Українським Новинам", из этой суммы оклад составляет 48 тыс., премия - более 95 тыс., а еще более 42 тыс. - доплата за работу в выходные дни за февраль-апрель.

Заметно меньше в июне был доход у председателя комиссии Татьяны Слипачук. Она заработала 248 442 гривны, из которых ее должностной оклад и надбавка за интенсивность труда составили по 53 тыс. гривен, персональная надбавка - 37 тыс., а премия - почти 106 тыс.

Сколько получают руководители ЦИК Українські новини

Ее заместители Евгений Радченко и Олег Конопольский получили 244 742 и 250 028 гривен зарплаты соответственно, из которой оклад составляет почти 48 тыс., а премия - более 90 тыс.

Зарплата остальных 12 членов ЦИКа в июне составила от 226,6 тыс. до 271,6 тыс. гривен. Так что в среднем одному члену Центризбиркома за июнь заплатили 252 тыс. гривен.

Это в 60 раз больше минимальной зарплаты в Украине.

Зарплата у членов ЦИК перед выборами Українські новини

Как сообщал OBOZREVATEL, расходы Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду ориентировочно составят около 2 млрд грн.

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