Заработал миллионы: озвучены доходы министра обороны Полторака

Доходы министра обороны Украины Степана Полторака в 2018 году составили более 3,4 млн гривен.

В частности, он получил 1,1 млн гривен зарплаты и 1,9 млн гривен выплат при увольнении с военной службы, свидетельствуют данные, опубликованные в Едином государственном реестре деклараций

Кроме того, Полторак задекларировал 29,3 тыс. гривен пенсии, 223,4 тыс. гривен – гонораров и 120,4 тыс. гривен – процентов.

Министр обороны также имеет наличные средства на сумму 162 тыс. долларов, а также около 1,1 млн гривен и 21,6 тыс. долларов на банковских счетах.

Полторак не владеет недвижимым имуществом, однако арендует номер в отельном комплексе у Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Украины площадью 41,7 кв. м. Также он пользуется квартирой 90,7 кв. м в Киеве.

Степан Полторак

Как сообщал OBOZREVATEL, доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 году составили более 1,5 млрд гривен.

Глава государства указал почти 400 млн гривен дивидендов от ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд" Прайм Эссетс Кепитал", а также более 1,1 млрд гривен дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG.

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