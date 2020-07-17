Заработал 28 млн грн: новый глава НБУ Шевченко показал декларацию

Новый глава НБУ Кирилл Шевченко в 2019 году получил 28 млн грн, из них – 14,5 млн грн зарплата в Укргазбанке, который он тогда возглавлял.

А его семья бесплатно пользовалась чужим домом площадью 280 "квадратов" и двумя земельными участками. Об этом говорится в декларации, которую руководитель Нацбанка подавал перед назначением на должность.

Сколько заработал в 2019 году

В прошлом году общий доход Шевченко составил более 28 млн 766 тыс. гривен. Крупнейшие источники – зарплата (14 млн 593 тыс. грн), доход от продажи недвижимости (13,3 млн грн), проценты по вкладу (более 426 тыс. грн) и выплаты от профсоюза (свыше 173 тыс. грн).

Его жена за год заработала 89 тыс. гривен.

Какой недвижимостью владел

Квартира в Киеве, площадь – 304,6 кв. м., стоимость на момент приобретения – 3,5 млн грн (совместно с женой)

Место для машины, площадь – 12,6 кв. м., стоимость на момент приобретения – 50,5 тыс. грн (совместно с женой)

Место для машины, площадь – 13 апреля. м., стоимость на момент приобретения – 50,5 тыс. грн (совместно с женой).

Жена владела земельным участком в Крыму площадью 1200 кв. м., который приобрела в 2008 году за 61260 грн. Шевченко указал, что его семья безвозмездно пользовалась домом площадью 280 квадратов и двумя земельными участками, которые принадлежали третьему лицу.

На чем ездил

В 2019 году Шевченко владел автомобилем Peugeot Partner 2016 года выпуска, а его жена – Range Rover 2013 года выпуска. Семья также пользовалась легковым автомобилем Mercedes Benz G500 и катером Super Air Nautique G23, принадлежащим другим лицам.

Катер Super Air Nautique G23 – такой же моделью пользовался Шевченко yachtsworld.ru

Сбережения и долги

На банковских счетах в прошлом году глава НБУ имел почти 870 тыс. гривен, 167,1 тыс. евро и 3 британских фунта. Сбережения его жены составляли 3498 гривен.

Также Шевченко выступал поручителем по кредиту в 161,6 тыс. гривен, который его жена взяла в 2017 году в Кристалбанке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины 16 июля назначил на должность главы НБУ Кирилла Шевченко, который возглавлял государственный Укргазбанк.