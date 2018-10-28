Авто на еврономерах в Украине: названа "критическая точка" с количеством машин

Автомобили на еврономерах в отдельных регионах Украины составляют уже почти половину от всех авто.

Об этом рассказал в эфире программы "Кворум" на ObozTV журналист, руководитель проекта dtp.kiev.ua Владислав Антонов. По мнению эксперта, на сегодняшний день власти уже не могут просто запретить такие авто.

"Проблема еврономеров сегодня такова, что в Киеве процент авто на еврономерах в личном пользовании – 15-20%. Это довольно критичная масса. На западе еще больше – есть регионы, в которых 50% автомобилей на иностранной регистрации. В компании Uber около 30% авто тоже на еврорегистрации катаются в Киеве", - сообщил журналист.

Как подчеркнул Антонов, "думать о запретах и разрешениях нужно было раньше – 2-3 года назад, когда начался бум завоза автомобилей".

"Сейчас уже однозначно запрещать или разрешать не получится, потому что очень много людей ездит на еврономерах, и от этого уже зависит в какой-то степени и бизнес, и работа, и экономика страны. Поэтому сказать "мы запрещаем" уже не получится", - заключил он.

Как сообщал ObozTV, украинцев, которые ввозят в страну автомобили на еврономерах в режиме транзита, хотят обязать вносить денежный залог, который, в случае дальнейшей растаможки, будет засчитан в сумму необходимых платежей.

Смотрите программу "Кворум" на ObozTV каждое воскресенье в 09:00