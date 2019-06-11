Запрет на работу и тюрьма: в Раде предложили наказывать за незаконное обогащение по-новому

В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект об ответственности за незаконное обогащение. Он предполагает за нелегальные доходы запрещать чиновникам работать на государство и ограничивать их свободу.

Соответствующий законопроект №10110-д опубликовали на сайте парламента. Так, за активы на сумму от 17 тыс. грн (1 тыс. необлагаемых минимумов) – до трех лет тюрьмы с лишением права занимать некоторые должности на тот же срок.

Незаконное обогащение lcmedia.com.ua

Если "обогатиться" на 119 тыс. грн (7 тыс. необлагаемых минимумов) – от трех до шести лет лишения свободы с запретом на работу. Самое жесткое наказание предусмотрели для тех, кто получил от 255 тыс. грн (15 тыс. необлагаемых минимумов). Такому чиновнику грозит от пяти до восьми лет тюрьмы и запрет на работу в течение трех лет. Также в проекте закона указано, что расследовать подобные производства будет НАБУ, потому что незаконное обогащение относится к коррупционным преступлениям.

Законопроект разработала группа при Комитете Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Как писал OBOZREVATEL:

26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей Основному Закону статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

Были обнародованы имена нардепов, которые подписали конституционное представление с просьбой признать статью неконституционной.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что все уголовные производства по ст. 368-2 Уголовного кодекса будут закрыты без права возобновления в будущем.

Вместо отмененной статьи на тот момент президент Украины Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Свое предложение подал и действующий глава государства Владимир Зеленский.

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