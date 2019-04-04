Заплатят больше тысячи за час: украинцев заманивают в новую схему

Украинцев затягивают в новую мошенническую схему. В метро и других общественных местах появились объявления с предложением за 1,4 тыс. грн подписать доверенность на покупку авто. В итоге ответственность за это авто будет нести тот, на чье имя его оформили.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, если с помощью подписанного договора авто ввезут на территорию Украины и не растаможат, тот, на чье имя оформили транспортное средство, может заплатить штраф в размере до 170 тыс. грн.

"Кто-то от имени поверенного будет совершать юридически значимые действия: покупать автомобили за границей, провозить их через таможню, ставить на учет (а может и не ставить). Скорее всего, представляясь, собственно, поверенным брать деньги от желающих также быстро и дешево "купить подержаный автомобиль за границей", от имени поверенного подписывать договора и прочие обязательства. Либо набрать под "схему" предоплат от потенциального круга покупателей, чтоб исчезнуть из их жизни навсегда", – поясняет адвокат, партнер K.A.C.Group Татьяна Кузьмич.

За 1,4 тыс. украинцев пытаются втянуть в мошенническую схему, за которую после придется отвечать. При этом, штраф в 170 тыс. грн – не худший вариант развития событий. Если автомобиль несколько раз продадут разным людям, реальному владельцу, для которого авто купили за границей, придется доказывать, что к указанной схеме он не имеет никакого отношения.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых распространенных схемах обмана при покупке товаров в сети. К слову, в интернете также можно купить уже готовые варианты "развода".

Юрист Александр Плахотник напоминает: за мошенничество украинцам грозит реальный срок – до 5 лет тюрьмы. Если же схему провернули группой лиц, при этом пострадавшие понесли значительные убытки, за решетку могут отправить на 12 лет.

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