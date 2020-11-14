Заплатим 3000 грн за аренду страницы в Facebook: кто и зачем собирает аккаунты украинцев

Украинцам в соцсетях предлагают сдать свои страницы Facebook в аренду. За это якобы заплатят 3000 грн в месяц. Покупатели аккаунтов обещают: использовать будут только рекламный кабинет, который доступен большинству пользователей.

О том, кто и зачем собирает страницы и как их используют, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кому нужен мой Facebook?

Тем, кто будет размещать с их помощью рекламные объявления, которые нарушают политику Facebook. Дело в том, что ставить платные объявления в сети можно только со страниц "реальных людей", или хотя бы тех, кто на них похож. Должна быть активность, "друзья", а сам аккаунт – открыт как минимум полгода.

К примеру, один из популярных международных сайтов, который покупает чужие аккаунты, предлагает оплату от $100 до $500 в месяц. При этом должно быть не менее 100 друзей, возраст в анкете – от 21 года, а возраст аккаунта – от одного года. Это – способ обойти ограничение по рекламе в самой популярной в мире соцсети. Деньги действительно могут платить, однако с аккаунтом после таких операций можно попрощаться.

Что требуют от владельцев аккаунта

Руководитель СММ-отдела одной из крупных компаний Леся Гасич объясняет: с одного аккаунта можно разместить неограниченное количество рекламных постов. Но вот загвоздка в том, что за сомнительную рекламу аккаунт очень быстро блокируют. Поэтому постоянно нужны новые "реальные" аккаунты.

Еще одна возможная цель покупки, добавляет эксперт по соцсетям: мошенничество. От вашего имени могут писать просьбу друзьям одолжить "небольшую сумму до зарплаты". "Предложения продать аккаунт все чаще встречается в Телеграм, который сейчас очень популярен, а контролировать мошеннические схемы там труднее", – добавляет Гасич.

И что будут рекламировать?

Чаще всего запускают посты с предложениями по изготовлению фальшивых купюр, ставок на спорт, секс-услуги и быстрый нелегальный заработок, говорит СММ-специалист. Адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко рассказал OBOZREVATEL: рекламу с помощью купленных аккаунтов размещают не только в Украине: посты от вашего имени могут появиться для пользователей из Португалии, Польши, Испании, Вьетнама.

"Это не всегда что-то незаконное. Рекламируют, к примеру, крем для увеличения члена, крем для увеличения груди, напиток для похудения. Те продукты, которые можете купить за 10 грн, но их продают за 40 евро. Цены за такой аккаунт доходят до 500 долларов", – рассказывает адвокат.

К слову, завуалированную рекламу, например, фальшивых денег, можно встретить и в украинском сегменте. Правда, "висеть" она будет недолго. Сразу же после нескольких жалоб ее проверят и снимут, а того, кто размещал такое сообщение – накажут.

И сколько стоит мой аккаунт?

Украинские покупатели страниц обещают 100 грн за первую неделю рекламы, а со второго месяца – 750 грн в неделю. Загвоздка в том, что аккаунт, скорее всего, до второго месяца просто не доживет. Его заблокируют если не после первого, то после второго рекламного поста.

"Оплата за каждую неделю 100 гривен. Оплату производим на вашу личную карту. Первую оплату получаете спустя ровно 7 дней после запуска рекламы. Со ВТОРОГО месяца оплата по 750 грн в неделю (3000 грн в месяц)", – обещает OBOZREVATEL "представитель рекламного агентства". Фотография в его профиле загружена из сайта для фотографов (пример портретной съемки). Названия агентства не называют.

Вполне возможно, что "агентство" скупает аккаунты за 100 грн, а продает их на международных биржах уже за 100 долларов.

Что обещает покупатель

О том, что вашу страницу заблокируют и возможно навсегда, конечно же, не сообщают. То есть скорее всего вы не просто "сдаете в аренду" аккаунт, а продаете его всего лишь за 100 грн. Если страница вам больше не нужна, вы не боитесь, что от вашего имени будут писать друзьям, размещать нелегальную рекламу – выгоднее продать свою страницу на международной площадке.

А это вообще законно?

Наказать вас за то, что вы продали свой аккаунт и с него, например, рекламировали секс-услуги, практически невозможно, рассказывает адвокат Войченко. "Ваш аккаунт фактически не контактирует с продавцом или покупателем. Скорее всего вы можете просто получить бан", – говорит юрист.

Еще одно последствие такой сделки – долг от $30. "Могут "загнать" ваш рекламный кабинет в долг перед Facebook – от $30. Это не всегда означает блокирование аккаунта, но такой вариант не исключается также", – рассказывает Леся Гасич.

Стоит ли за 100 грн фактически продавать свой аккаунт в соцсетях – выбор за каждым. Но если вы уже решились на такой шаг, будьте готовы к бану. И постоянным заработком это стать не может: чтобы продать новую страницу, нужно дождаться, пока пройдет полгода-год с момента регистрации.