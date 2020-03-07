Позволить себе не могли: какая была в СССР бытовая техника и кто мог ее купить

Бытовая техника в СССР стоила заоблачных денег. Так, телевизор с экраном 3х4 см стоил как две зарплаты, а в 60-е годы позволить себе холодильник могли только 5% семей "сверхдержавы".

Для массового распространения таких товаров требовались годы. но и спустя десятилетия обычные сейчас вещи имели люди далеко не в каждом доме. Об этом говорится в материале РБК, в котором проследили, сколько в разные годы стоила советская бытовая техника.

Полки советских магазинов bezformata.com

Громкоговоритель

Цена прибора по мере расширения производства снизилась с 20 до 7 руб.

Громкоговоритель "Рекорд" РБК

Массовое производство репродукторов началось в середине 1920-х годов на заводах в Москве, Ленинграде, Нижнем Новгороде и Харькове. К началу 1930-х годов в большинстве городских квартир появились черные тарелки репродукторов "Рекорд" или их аналогов. Выпуск тарелок прекратили в конце 1930-х. Многие ошибочно называли прибор "радио".

Радиоприемник

Начиная с 1952 года радиоприемник можно было приобрести без очереди в свободной продаже, а цена в зависимости от места покупки составляла 180–212 руб. Средняя зарплата в СССР тогда была около 700 руб.

Радиоприемник "Москвич" РБК

Использование радиоприемников в СССР регулировалось специальным постановлением "О частных приемных радиостанциях", которое приняли в 1924 году. Оно разрешало гражданам пользоваться радиоприемниками. Первые ламповые приемники появились в 1930-х годах.

Первые ламповые приемники появились в 1930-х годах. В 1940-х были разработаны "Рекорд" и "Москвич" (на фото), но они оставались слишком сложными и дорогими для массового потребителя. В середине 1940-х власти дали задание разработать "народный" радиоприемник, которым стал "Москвич-B". В 1949 году было выпущено более 70 тыс. новых приемников, в 1950-м – более 240 тыс.

Телевизор

Стоимость телевизора составляла (после 1960-х) примерно 900–1200 руб. при средней зарплате в СССР в то время 600–800 руб.

Первый серийный любительский механический телевизор в СССР сделали на заводе "Коминтерн" в Ленинграде в 1932 году. Первая партия состояла из 20 экземпляров, а уже в 1933–1936 годах на заводе имени Козицкого в Ленинграде было произведено более 3 тыс. телевизоров Б-2. Аппарат с экраном размером 3x4 см подключался к радиоприемнику вместо громкоговорителя.

Телевизор марки "Б-2" РБК

Данные о стоимости Б-2 в первые годы производства сильно расходятся, но общим остается то, что рядовой потребитель позволить себе телевизор не мог.

Регулярное телевещание началось в СССР только в 1938 году. Массовое распространение телевизоров началось в стране после 1949 года, когда было запущено серийное производство модели КВН-49. За более чем десять лет было выпущено около 2 млн аппаратов. Помимо КВН-49 производились и другие модели телевизоров. Объем производства вырос с 12 тыс. штук в 1950 году до 1,7 млн в 1960-м. К 1970 году телевизор был в 61% городских семей.

Холодильник

В 1970-х годах холодильник был у 34% семей (у 43% семей в городах), а самыми массовыми марками стали "ЗИЛ-Москва" (обновленный "ЗИС-Москва") и "Минск". При средней зарплате в 120–150 руб. их стоимость составляла 330–370 руб.

Холодильник Саратов РБК

Первые указания о разработке домашнего холодильника были даны в СССР еще в 1930-х годах. Были разработаны серийные модели холодильных устройств, но массового производства не последовало. После войны, в 1949 году, вышло постановление об организации массового производства компрессионных бытовых холодильников, а уже через два года в продажу поступили первые 300 холодильников "ЗИС-Москва". Первое производство наладили на заводах в Москве, Саратове и Муроме. До 1956 года было произведено около 600 тыс. таких холодильников.

Другим популярным массовым холодильником на первых порах стал "Саратов" (на фото), который появился в начале 1950-х; за десять лет всего выпустили около 1 млн штук. Стоимость такого холодильника до денежной реформы 1961 года составляла около 1,5 тыс. руб., после — около 150 руб. при средней зарплате по стране в 600–800 руб. до реформы и 80–100 руб. после нее.

Тем не менее к 1962 году холодильник был у менее чем 5% семей в стране. С развитием отрасли число заводов, выпускающих бытовые холодильники, росло: в 1967 году их было уже 29, причем 20 из них выпускали компрессионные холодильники. За десять лет, с 1960 до 1970 года, годовое производство бытовых холодильников выросло с 0,5 млн до более 4 млн штук.

Катушечный магнитофон

При средней зарплате около 90 руб. после денежной реформы в 1960-х годах одной из самых дешевых моделей был магнитофон "Романтик" (на фото), который в рознице стоил около 160 руб. Аналогичные модели стоили 180–200 руб. и более.

Катушечный магнитофон "Романтик" РБК

Серийный выпуск магнитофонов начался в СССР еще до войны, но производились они для специального применения. Выпуск бытовых магнитофонов стартовал в конце 1940-х с серийной модели "Днепр" в Киеве. Производство аналогичных приборов вскоре началось в Москве, Санкт-Петербурге, Великих Луках, Вильнюсе, Каунасе, Горьком и других городах, а в 1957 году появился соответствующий государственный стандарт.

С 1960 по 1969 год объемы производства магнитофонов в СССР выросли с 128 тыс. до более 1 млн штук в год. В начале 1980-х годов магнитофон был в 30% городских семей.

Стиральная машина

Цена стиральной машины в рознице была близка к среднемесячной зарплате и составляла около 600 руб.

Первые стиральные машины в СССР начали привозить из США в 1920-х годах, а собственное массовое производство началось только в 1950-х на Рижском электромеханическом заводе с модели ЭАЯ (на фото).

Стиральная машина "ЭАЯ" РБК

Вода в машине не подогревалась, залив и слив производились вручную. Постирать можно было до 2,5 кг сухого белья. В 1960 году объем выпуска стиральных машин составил почти 0,9 млн штук, а в 1965-м вырос до 3,4 млн штук в год. Уже к 1970 году стиральная машина была в 64% городских семей СССР.

Пылесос

В 1960-х годах стоимость этих приборов составляла 40–50 руб. при средней зарплате 80–110 руб.: так, в 1968-м власти установили на пылесос "Вихрь" цену в 40 руб.

Пылесос "Днепр" РБК

Массовое серийное производство пылесосов началось в СССР в 1952 году. Первыми марками стали "Пионер" и "Днепр" (на фото). Объемы выпуска изначально были незначительны (130 тыс. штук в 1955 году), но в 1960-м годовой объем составил уже 0,5 млн штук, в 1970 году — 1,5 млн штук, а ассортимент выпускаемых моделей расширился. К 1970-му 16% городских семей имели пылесос, а к 1980 году эта цифра выросла до 37%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".

Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Правда, если сравнить их с зарплатами того времени, становится ясно, что кроме самых простых продуктов денег мало на что хватало.

Жители СССР, которым пропаганда рассказывала о производстве тысяч танков и "самой передовой науке", в обычной жизни были вынуждены ремонтировать очки синей изолентой и искать советы, как из "ушей" от старой меховой шапки сделать для детей дефицитные варежки.

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