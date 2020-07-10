Замглавы Офиса президента устроила перепалку в прямом эфире из-за зарплат горняков

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец поспорили в прямом эфире.

Это произошло 10 июля во время обсуждения зарплат шахтеров в ходе политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция программы велась на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Ковалив сообщила, что еще 25 февраля президент и чиновники провели встречу с шахтерами. Тогда глава страны поручил покрыть задолженность по зарплатам, которая становила 3-4 месяца.

"И я даже помню тогда поручение, что министры не будут получать зарплат, пока первыми не получат зарплаты шахтеры. Шахтерам было погашено задолженность по зарплате вовремя", – сказала Ковалив.

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"Вы это серьезно говорите?.. А почему шахтеры стоит под Офисом президента?" – спросил Волынец.

"Я вас не перебивала, можно я договорю? Имейте, пожалуйста, уважение... Когда вы приходили ко мне в кабинет, я вас слушала часами", – ответила сотрудница ОП и попросила "не делать шоу".

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Она сказала, что большая часть задолженности, которая есть на сегодня, "формировалась с восьмого, девятого, десятого, двенадцатого года". Ковалив подчеркнула, что отрасль разворовывали десятки лет.

"На сегодня да – мы выплачиваем всю текущую задолженность. У нас есть задолженность накопленная старая, это правда, и мы будем с этим работать", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заявил, что в государственных шахтах почти нет проблем с долгами по зарплатам.