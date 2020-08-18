Зам Ермака в июле заработала в разы больше, чем Зеленский
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Соколовская в июле получила зарплату в размере 65 637 гривен. При том, что в предыдущие месяцы выплаты не превышали 31,1 тыс. грн.
Об этом говорится в данных Единого портала использования государственных средств. Для сравнения: зарплата президента Украины Владимира Зеленского в июле составила 28 тыс. гривен.
Как выяснил OBOZREVATEL, зарплата замглавы ОП состоит из авансового платежа, который составляет 11 300 грн (обычно насчитывается 14-16 числа каждого месяца) и второй части, размер которой колебался от 17 до 19 тысяч грн. Вместе это не превышало максимального размера зарплаты чиновников, который Кабмин до конца карантина ограничил суммой в 47 230 грн
Однако в июле Соколовский насчитали 11300 + 54337 грн. Это на 18,3 тысячи больше, чем установленное ограничение.
Напомним, 29 апреля Кабинет министров урезал зарплаты руководителям государственных предприятий. С 1 апреля и до конца последнего карантинного месяца они будут получать не более 47 тысяч гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL, Министр социальной политики Марина Лазебная в июне получила 47,2 тыс. гривен зарплаты, при этом с ее дохода высчитали более 20 тысяч гривен.
В июле Национальный банк Украины призвал снять ограничения по зарплатам в госсекторе и госкомпаниях в 47 тыс. грн, которое было введено в период карантина.
Президент Украины Владимир Зеленский в фильме о первой годовщине своей власти заявил, что сейчас чиновники в Украине получают до 47 тыс. грн. Это не соответствует действительности.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в июне заработала 46,2 тыс. грн, что почти в полтора раза выше официальной зарплаты Владимира Зеленского (28 тыс. грн).