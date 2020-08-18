Зам Ермака в июле заработала в разы больше, чем Зеленский

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Соколовская в июле получила зарплату в размере 65 637 гривен. При том, что в предыдущие месяцы выплаты не превышали 31,1 тыс. грн.

Об этом говорится в данных Единого портала использования государственных средств. Для сравнения: зарплата президента Украины Владимира Зеленского в июле составила 28 тыс. гривен.

Как выяснил OBOZREVATEL, зарплата замглавы ОП состоит из авансового платежа, который составляет 11 300 грн (обычно насчитывается 14-16 числа каждого месяца) и второй части, размер которой колебался от 17 до 19 тысяч грн. Вместе это не превышало максимального размера зарплаты чиновников, который Кабмин до конца карантина ограничил суммой в 47 230 грн

Однако в июле Соколовский насчитали 11300 + 54337 грн. Это на 18,3 тысячи больше, чем установленное ограничение.

Зарплата Юлии Соколовской Единый портал использования государственных средств

Зарплата Юлии Соколовской Единый портал использования государственных средств

Зарплата Юлии Соколовской Единый портал использования государственных средств

Напомним, 29 апреля Кабинет министров урезал зарплаты руководителям государственных предприятий. С 1 апреля и до конца последнего карантинного месяца они будут получать не более 47 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министр социальной политики Марина Лазебная в июне получила 47,2 тыс. гривен зарплаты, при этом с ее дохода высчитали более 20 тысяч гривен.

В июле Национальный банк Украины призвал снять ограничения по зарплатам в госсекторе и госкомпаниях в 47 тыс. грн, которое было введено в период карантина.

Президент Украины Владимир Зеленский в фильме о первой годовщине своей власти заявил, что сейчас чиновники в Украине получают до 47 тыс. грн. Это не соответствует действительности.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в июне заработала 46,2 тыс. грн, что почти в полтора раза выше официальной зарплаты Владимира Зеленского (28 тыс. грн).