Закроют продуктовые магазины и города: какие ограничения ввели в Украине на выходные

В Украине на праздничный выходные, до 21 апреля, усилили карантин. В ряде городов не будут работать даже продуктовые магазины, а некоторые населенные пункты полностью закрылись.

О том, какие ограничения приняли – читайте в материале OBOZREVATEL.

Харьковская область

У храмов будут выставлены полицейские, чтобы не допустить скопления людей;

рынки закроют;

в церкви может находиться (вместе со священником, певчей) не более 10 человек.

Усиленные карантинные мероприятия в области будут действовать с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля. Что касается закрытия рынков, то эти ограничения будут действовать до завершения карантинных мероприятий – 24 апреля.

Днепропетровская область

Массовые религиозные мероприятия в Днепропетровской проводиться не будут;

"На грядущие выходные в регионе усилили карантин. Согласно решению областной комиссии органы местного самоуправления должны ввести дополнительные ограничения в населенных пунктах", – отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, говорится на сайте ведомства.

Хмельницкая область

19 апреля в Хмельницком не будет работать ни один магазин. Открытыми будут только аптеки и АЗС. Такое решение принято областной комиссией по ТЭБ и ЧС.

Кроме этого, с 17.00 18 апреля до 24.00 20 апреля прекратит работу общественный транспорт. Будут перевозить только медиков и работников критической инфраструктуры.

19 и 20 апреля, а также 25 и 26 апреля кладбища города будут закрыты для посещения гражданами мест захоронений умерших родственников.

Киев

С 16 апреля усилен контроль на въездах в столицу. Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев измеряют температуру;

в праздничные дни правоохранители будут контролировать соблюдение правил ограничений в публичных местах, парках и скверах, возле храмов.

Запорожская область

На праздники закроют четыре города Мелитополь, Запорожье, Энергодар и Бердянск.

"На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Поэтому заранее покупайте все необходимое и празднуйте Пасху дома. Не нужно проверять, а как оно работает, поеду и узнаю. Проезд будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы", – заявили в ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривне священники Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) 12 апреля провели массовые богослужения и освящения вербы, несмотря на карантин, введенный в стране из-за распространение коронавируса.