Как локдаун из-за COVID-19 аукнется Украине: экономика может не выдержать, а доллар – кардинально развернуться

В Украине растет количество выявленных случаев заражения коронавирусом, что уже в ближайшее время может привести к новому усилению ограничений. Жесткого локдауна, как это было в марте-мае, уверены эксперты, не будет, но при этом ужесточения так или иначе не избежать.

Более того, на этот раз новые решения могут привести к укреплению гривни, а не девальвации, как это было несколько месяцев назад.

Подробнее о том, возможен ли в Украине новый жесткий карантин и к чему это может привести – читайте в материале OBOZREVATEL.

Будет ли жесткий карантин в Украине?

Еще несколько недель назад возможность введения жесткого карантина всерьез не обсуждали. Сейчас же, когда число выявленных случаев резко выросло, а в больницах не хватает свободных коек в инфекционных отделениях, "локдаун" стал куда более вероятным.

Сколько в больнице коек для больных коронавирусом Минздрав

В Минздраве говорят, что жесткий карантин возможен только в том случае, если загруженность больниц будет приближаться к 100% (по состоянию на 10 октября 58,6%). В Киеве часть больниц уже переполнена. То есть если одновременно около 85 тыс. человек будут нуждаться в госпитализации из-за коронавируса, у чиновников не будет выхода – придется возвращать жесткие ограничения.

Собеседники в Кабинете министров рассказывают OBOZREVATEL: по примерным оценкам, чтобы заполняемость больниц приблизилась к 100%, ежедневно должны выявлять около 11 тыс. новых случаев коронавируса. Правда, это без учета дополнительных мест.

"Считали исходя из того, что в госпитализации нуждается каждый четвертый. Если человек уже попал в больницу, он там находится больше двух недель. А еще учитывайте, что начнется сезон гриппа. Такой нагрузки на больницы еще не было никогда", – рассказывает собеседник.

Сейчас ходят слухи о том, что в Офисе президента рассматривают вариант переноса местных выборов с 25 октября в том случае, если к тому моменту будет опасно проводить массовые собрания. Пока эту информацию никто не подтверждает и не опровергает. Уже перевели на дистанционное обучение студентов.

Примеры повторного полного карантина уже есть. Первыми на такой шаг решились в Израиля: местным запретили отходить более чем на километр от своего жилья, а все предприятия, без работы которых можно обойтись, закрылись. Но если у Израиля, несмотря на последствия первого локдауна, есть для этого экономическая возможность, в Украине ситуация обстоит куда плачевнее.

Локдаун будет, но не таким жестким: аналитики дали прогнозы

Вероятнее всего следующий этап ограничений в Украине состоится, но вот эффект от таких мер будет не так губителен для бизнеса, как в марте-мае, рассказывает OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий.

"В любом случае нужно искать какой-то баланс между карантинными ограничениями и возможностью беспрепятственной работы бизнеса. Предыдущий жесткий карантин, те меры, которые вводились и действовали в марте-мае, были чрезмерными. По состоянию на сегодня можно сказать, что они были скорее напрасными. Медицинская система не подготовилась к новому витку пандемии и действительно нужно что-то предпринимать", – говорит аналитик.

У большинства бизнеса, который работает в сфере обслуживания, ситуация будет непростая, но полного закрытия, вероятно, не будет. С такими же оценками соглашается и аналитик Владимир Мазуренко. Пока власти обходятся мягкими мерами: обязывают закрываться после 22 часов, устанавливают требования по максимальному количеству человек в заведениях, вводят ограничения на массовые собрания, в том числе и концерты.

"Даже в богатом Израиле новые ограничения встретили протестами и недовольством. А что делать украинцам, у которых экономически запас прочности куда меньше", – говорит Мазуренко.

Худшая ситуация для бизнеса – неопределенность, рассказывает OBOZREVATEL экс-министр финансов Оксана Маркарова. И пока нет конкретного плана, как будет меняться карантин, в каком порядке и при каких условиях конкретные шаги будут ужесточать или ослаблять, бизнес будет ожидать худшего.

"Общественное здоровье – это приоритет номер один, и он должен быть определяющим, однако имея уже результат введения карантина и его влияния на деловую активность, очень важно все последующие решения правительства принимать с учетом этого влияния и очень четко коммуницировать с бизнес-ассоциациями", – говорит Маркарова.

Доллар из-за карантина может даже подешеветь

В марте, после объявления карантина, было две недели паники на протяжение которых НБУ пришлось влить в экономику около 2 млрд долларов. Тогда курс доллара вырос с 24,7 до 28,1 грн/$. В этот же раз, считает Паращий, паники на валютном рынке не будет и курс после объявления новых ограничений расти не будет. Более того, вполне возможно, что это приведет к укреплению гривни.

"Любые новые ограничения не будут генерировать панику и курс, скорее всего, будет определяться рыночными тенденциями. Если будут новые ограничения, спрос на доллар будет меньше. Соответственно, есть вероятность, что гривня наоборот будет укрепляться. Не только экономическая активность будет определять курс доллара. Мы помним, какой большой дефицит бюджета закладывался на 2020 год, знаем, какой дефицит бюджета закладывается на 2021-й, и этот дефицит нужно будет как-то финансировать. Зависимо от того, как наше правительство будет финансировать этот дефицит, могут быть движения в обе стороны", – отмечает аналитик.

Так, если иностранцы будут покупать украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ), то курс будет укрепляться. Если же компенсация дефицита будет происходить за счет эмиссии, то доллар может наоборот – значительно подорожать.

Аналитик Егор Комов также рассказывает OBOZREVATEL: снижение экономической активности может привести к снижению курса доллара, однако вместе с тем будет медленнее восстанавливаться экономика, ухудшится ситуация на рынке труда, в том числе возможно снижение среднего уровня зарплат, рост уровня безработицы.