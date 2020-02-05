Закон о пенсиях для ОРДЛО: Рада дала задний ход

Верховная Рада отправила на доработку законопроект № 2083-д о пенсиях для жителей временно неподконтрольных территорий на Донбассе (ОРДЛО).

За это на заседании в среду, 5 февраля, проголосовали 314 народных депутатов. Принять документ в первом чтении захотели только 184 депутата.

Текст документа вызвал споры. В частности, глава комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что сумма выплат, рассчитана Пенсионным фондом, по ее мнению, завышена в два раза. "Мы не знаем, какое количество пенсионеров находится на территории так называемых "ЛНР", "ДНР" и Крыма", – сказал Третьякова.

При этом нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила, что Украина не может выплачивать жителям ОРДЛО пенсии, поскольку неизвестно, не поддерживают ли они Россию.

"Я категорически против закона. У нас огромное количество переселенцев, которые практически ничего не получили от государства. А мы сейчас будем выплачивать пенсии пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях. Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы сейчас плюем на всех переселенцев, которые сейчас нуждаются в жилье, в выплатах здесь и ничего не получают", – прокомментировала идею выплат Богуцкая.

Пенсии для ОРДЛО

Поэтому законопроект направлен назад в комитет по вопросам соцполитики, чтобы его там подготовили для повторного первого чтения – в уже доработанном виде.

Что предусматривает доработанный законопроект:

упрощение процедуры доказательства права на выплату пенсий и ее размера путем отмены обязательности предоставления бумажных документов;

отмена ограничения по возможности получить не выплачена пенсию только за три года, в том числе наследниками;

урегулирования особого режима и порядка получения пенсий для пенсионеров, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Украины.

Результаты голосования

Результаты голосования

Как сообщал OBOZREVATEL:

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо выступил за возобновление выплаты украинских пенсий жителям ОРДЛО.

В конце ноября 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Россией Донбасса.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко считает, что пенсии на оккупированные Россией территории может доставлять ОБСЕ.

Бывший глава Минсоцполитики Андрей Рева заявил, что такой шаг может привести к вечному конфликту на Донбассе.

Украина может выплачивать пенсии жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей исключительно на подконтрольной территории. Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший министр социальной политики Андрей Рева

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся