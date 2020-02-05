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7 февраля • обновлено в 07:48
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Закон о пенсиях для ОРДЛО: Рада дала задний ход

12.3т
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Верховная Рада отправила на доработку законопроект № 2083-д о пенсиях для жителей временно неподконтрольных территорий на Донбассе (ОРДЛО).

За это на заседании в среду, 5 февраля, проголосовали 314 народных депутатов. Принять документ в первом чтении захотели только 184 депутата.

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Текст документа вызвал споры. В частности, глава комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что сумма выплат, рассчитана Пенсионным фондом, по ее мнению, завышена в два раза. "Мы не знаем, какое количество пенсионеров находится на территории так называемых "ЛНР", "ДНР" и Крыма", – сказал Третьякова.

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При этом нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила, что Украина не может выплачивать жителям ОРДЛО пенсии, поскольку неизвестно, не поддерживают ли они Россию.

"Я категорически против закона. У нас огромное количество переселенцев, которые практически ничего не получили от государства. А мы сейчас будем выплачивать пенсии пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях. Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы сейчас плюем на всех переселенцев, которые сейчас нуждаются в жилье, в выплатах здесь и ничего не получают", – прокомментировала идею выплат Богуцкая.

Пенсии для ОРДЛО

Пенсии для ОРДЛО

Поэтому законопроект направлен назад в комитет по вопросам соцполитики, чтобы его там подготовили для повторного первого чтения – в уже доработанном виде.

Что предусматривает доработанный законопроект:

  • упрощение процедуры доказательства права на выплату пенсий и ее размера путем отмены обязательности предоставления бумажных документов;

  • отмена ограничения по возможности получить не выплачена пенсию только за три года, в том числе наследниками;

  • урегулирования особого режима и порядка получения пенсий для пенсионеров, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Украины.

Результаты голосования

Результаты голосования

Результаты голосования

Результаты голосования

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Пенсия в Украине Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ОРДЛО Донецкая область Луганская область пенсии
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Эй, дынырэ, когда вы уже все украинские паспорта заберёте у ваших жителей, что бы к нам в Украину не шастали туда сюда???
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Поддерживаю ! Перед выдачей пенсии - пение Еще не вмерла, кровью - Крым Украинский, плевок в портрет ордовладельца... и не важно, что собственно это мать ваша, она строила Советскую Украину
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинские ученые 6 лет проводили исследования и доказали, что только в Украине Ж О П А - это не часть тела, а событие!!!, а ПОЛНАЯ Ж О П А - это вообще комплекс мероприятий, узаконенный Верховной Радой.
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