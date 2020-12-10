Скидка до 30%: в украинских аптеках проходит новая акция

Заботиться о здоровье важно, но не всегда на это есть время и деньги. К тому же перед праздниками мы покупаем подарки, а не препараты. К сожалению, болезни не знают выходных или праздников. Домашняя аптечка помогает поддержать организм в сложный период. Чтобы покупателям было проще создать домашний запас лекарств, украинские аптеки проводят акцию "Цінам хна". Приходите за препаратами со скидками* в аптеки под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодія" и "Аптека Копійка". Акция действует с 1 декабря 2020-го по 15 января 2021 года.

Аптеки делают скидки для всех, кто болеет, хочет повысить иммунитет или собирается в новогоднее путешествие. В первую очередь они заботятся о молодых родителях, которые думают, чем накормить и как ухаживать за ребенком. Пока действует акция "Цінам хна", стоимость подгузников, а также молочных смесей, каш и детских пюре снижена до 30%. Скидки также действуют на кремы и мази от пеленочного дерматита. Проконсультируйтесь с врачом и сделайте выгодную покупку!

Женщинам важно поддерживать молодость и красоту. Поэтому аптеки предлагают скидки на большой ассортимент косметических средств: мицеллярную воду, крем для рук, сыворотку, крем от угрей, тоник и гель для умывания.

Людям со слабым иммунитетом могут пригодиться противовирусные средства и препараты от кашля. Кроме того, снижена стоимость лекарств от заболеваний печени и геля против венозной недостаточности. Обратитесь к провизору, чтобы узнать о полном акционном ассортименте.

В аптеках под брендами "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" и "Аптека Копійка" работает аптечная справка по телефону: 5900. Через этот сервис можно получить общую информацию о товаре, оставить отзыв и заказать препарат, чтобы забрать его в аптеке. Предварительный заказ очень удобен, если вы не уверены в выборе или хотите напомнить себе о походе в аптеку. Когда работники аптеки соберут нужные товары, вы получите смс.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно получить у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 30%.