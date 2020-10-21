Заблокируют часть Smart-телевизоров, пересчитают курс и ужесточат карантин: что ждет украинцев в ноябре

Украинцев в ноябре ожидает подорожание доллара, блокировка "умного" телевидения, ужесточение карантина и рост расходов на коммуналку.

О том, чем запомнится следующий месяц в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Заблокируют ТВ, но не для всех

LG 16 ноября обновит программное обеспечение, которое встроено в телевизоры. После автоматической установки на несертифицированных устройствах услуги Smart TV "могут быть полностью недоступны или существенно ограничены". Это коснется моделей телевизоров 2020 года выпуска.

Отмечается, что речь идет только об отключении конкретных цифровых сервисов и приложений, а на передачу ТВ-сигнала ограничения никак не повлияют. Изменения вступят в силу 16 ноября 2020 года.

Для проверки своего телевизора необходимо обратить внимание на заднюю крышку – сертифицированные модели имеют маркировку "ЕАС". Ее наличие подтверждает, что устройство прошло все лабораторные испытания и процедуры оценки. Подробнее о том, как проверить оригинальность продукта, можно почитать на сайте компании.

Напомним, что еще в начале 2020 года на умных телевизорах Samsung, в частности и в Украине, заблокировали функциональность Smart TV из-за региональных ограничений.

Курс доллара в ноябре

В ноябре стоимость валюты будет колебаться в пределах 28,5-28,8 грн/$. Таким образом, валюта может прибавить в цене около 20-30 копеек. Одной из основных причин, отмечает в комментарии OBOZREVATEL аналитик Егор Комов, является новая волна пандемии коронавируса.

Кроме того, ухудшить ситуацию может задержка голосования бюджета на 2021 год. "В ближайшее время по моим оценкам курс доллара постепенно будет приближаться к новому диапазону, с нижней отметкой в 28,5 грн/$. С одной стороны, на это повлияют сезонные факторы, рост спроса на валюту, с другой стороны – необходимость обслуживать внешние долги, а также ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса", – отмечает Комов.

Напомним, МВФ улучшил прогноз для Украины по валютному курсу и темпам снижения ВВП. На 2025 год аналитики МВФ ожидают курс гривни к доллару США на отметке в 28,10 (предыдущий прогноз – 28,70). Падение ВВП Украины ожидается на 7,2% (предыдущий прогноз – 8,2%).

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз – 30,0 грн/$)

2021 год – 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,9 грн/$)

2022 год – 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,6 грн/$)

2023 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)

2024 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)

2025 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$).

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, курс доллара до конца года в Украине сильно не изменится, однако возможны определенные колебания. По его словам, сейчас существует определенный девальвационный тренд, однако он может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов.

Очередной пик карантина

Минздав ожидает на конец ноября пик коронавируса в Украине. Традиционно именно в этот период времени наблюдается рост для всех инфекционных заболеваний. Как рассказывают источники OBOZREVATEL в Кабмине, тотальный локдаун сейчас не рассматривают вообще: адаптивный карантин будут удерживать всеми силами.

"Кабмин сейчас лоббирует наказание за неправильное ношение масок, ужесточение контроля, проверки. При этом закрывать весь бизнес, как это было, точно уже не будут. Даже черный, наихудший сценарий с 10 тыс. заболевших ежедневно не означает, что закроют всю страну", – отмечает собеседник.

"В любом случае нужно искать какой-то баланс между карантинными ограничениями и возможностью беспрепятственной работы бизнеса. Предыдущий жесткий карантин, те меры, которые вводились и действовали в марте-мае, были чрезмерными. По состоянию на сегодня можно сказать, что они были скорее напрасными. Медицинская система не подготовилась к новому витку пандемии и действительно нужно что-то предпринимать", – рассказывает OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий.

У большинства бизнеса, который работает в сфере обслуживания, ситуация будет непростая, но полного закрытия, вероятно, не будет. С такими же оценками соглашается и аналитик Владимир Мазуренко. Пока власти обходятся мягкими мерами: обязывают закрываться после 22 часов, устанавливают требования по максимальному количеству человек в заведениях, вводят ограничения на массовые собрания, в том числе и концерты.

Взлетят суммы в платежках за коммуналку

Около 70% в расходах на коммуналку – стоимость отопление. Старт отопительного сезона уже произошел, а в ноябре украинцы получат первые платежки за тепло. Покамест только за половину месяца, однако уже в ноябре платить за коммунальные услуги придется значительно больше.

Вместе с тем будут расти и тарифы на отопление. Так, цены на тепло могут меняться чуть ли не каждый месяц, рассказывает OBOZREVATEL директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк. И все будет зависеть от цены газа, которая составляет до 80% в составляющей стоимости тепла. "Сейчас имеем второй отопительный сезон, когда мы заходим, не зная тарифа на газ. Нет долгосрочного прогноза", – констатирует Павлюк.

Аналитик Егор Комов рассказывает: с учетом возможного подорожания газа до 7 грн за кубометр тарифы на тепло могут вырасти на 15% и практически достичь уровня прошлого года. "Думаю, что подорожания не избежать. Это чистая математика: с началом отопительного сезона растет спрос на газ, увеличивается и цена на него. Для генерации тепла необходимо закупать газ, то есть тепло не может не подорожать в ситуации, когда дорожает голубое топливо", – поясняет Комов.

Правда, стоит учитывать, что у каждого предприятия есть своя структура тарифов. Некоторые вовсе не используют газ для генерации Гкал, поэтому на них изменения тарифов повлияют не так существенно.