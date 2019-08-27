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Заберут права и оштрафуют: как и почему нельзя тонировать стекла машины

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В Украине тонировать стекла автомобиля можно, но только при определенных условиях. С улицы должно быть хорошо видно водителя и пассажира, а с машины – дорогу. У автолюбителей, которые злоупотребляют этим правилом, могут забрать права или даже арестовать на 10 суток.

О том, как нельзя тонировать авто, почему и что грозит нарушителям – в материале OBOZREVATEL.

Почему нельзя тонировать так, как хочу?

Потому что опасно. Если водителю плохо видно дорогу, пострадать может не только он, но и любой, кто ему встретится. В Украине, если сравнивать с соседями, лояльный закон. У нас можно тонировать стекло, но так, чтобы и водителя, и дорогу было хорошо видно. А вот в ЕС вообще запрещена любая тонировка, кроме той, что предусмотрена заводом-производителем. Но и заводы работают по четким нормативам и не могут их нарушить.

Тонировка авто

Тонировка авто

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Потому что водителя должно быть видно. В Кропивницком 22 августа прямо возле СИЗО расстреляли адвоката. Подъехал ВАЗ с тонированными стеклами, а внутри – автоматчик. Из-за тонированных стекол ни камеры, ни свидетели не могут рассмотреть, кто в машине.

Но если такого рода преступления – редкость, то выпивший водитель или тем более говорящий по телефону за рулем – распространенные случаи. У полиции должна быть возможность видеть, кто и в каком состоянии управляет машиной. А когда на дорогах установят камеры для фиксации нарушений, наличие прозрачного лобового стекла также даст возможность "увидеть" нарушение.

Хорошо. А как можно?

В правилах дорожного движения сказано: запрещено управлять машиной, если на стеклах "установлены дополнительные предметы или нанесено покрытие, которое ограничивает обзор с места водителя". Есть несколько исключений. Например, солнцезащитную пленку наклеить можно. Но она должна быть шириной не больше 14 см.

Тонировка авто в Украине

Тонировка авто в Украине

Тонировать тоже можно. Важно, чтобы лобовое стекло пропускало 75% света. Боковые – 70%. Отдельных "норм" для заднего стекла нет. Поэтому, если есть желание, его можно тонировать как угодно. А вот зеркальная тонировка запрещена абсолютно для всех и независимо от свтопропускаемости. Все эти правила описаны в ГОСТ 5727-88.

Пленка на стеклах авто – не всегда плохо. Во-первых, так безопаснее. Если случится авария, стекло не раскрошится по машине и не навредит водителю, пассажирам. Во-вторых, так можно защититься от солнца, бликов, встречных фар.

Хочу тонировать стекла. Какие они вообще есть?

Главные правила – зеркальные не покупать и убедиться, что светопропускаемость соответствует нормам. Есть несколько видов тонировочных пленок. Металлизированная (с тонким напылением алюминия) – долго не выгорает, защищает от солнца, но "портит" мобильное покрытие в салоне.

Метализированная пленка

Метализированная пленка

prom.ua

Цветная – создает эффект окрашивания стекол. Кому-то нравится. Важно, чтобы для водителя не искажались цвета из салона (об этом говорится в ПДД).

Цветная пленка

Цветная пленка

autobass

С переходом цвета. Стекло кажется разноцветным. Помогает от бликов, сохраняет обзор.

Пленка с переходным цветом

Пленка с переходным цветом

autoclub

Есть еще съемная пленка (самостоятельно можно снимать и клеить обратно) и атермальная (всегда проходит проверки соответствия нормативам, защищает от солнца).

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На СТО за полную тонировку авто возьмут от трех до семи-восьми тысяч гривен. Правда, все зависит от типа пленки, города, ценовой политики СТО. В отдельных случаях услуга может дойти и до 15 тысяч гривен.

А если затонирую с нарушением?

Полиция имеет право выписать протокол и оштрафовать тех, кто проигнорировал требование ПДД, За первый раз – 340 грн, а если попасться в течение года второй раз, то могут на полгода забрать права или даже арестовать на 10 суток.

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Юрист Александр Плахотник поясняет: здесь есть несколько "но". Первое – чтобы выписать протокол, полицейский должен на законных основаниях остановить автомобиль. Среди причин нет пункта "для проверки тонировки". Второе – чтобы выписать протокол, нужно специальным прибором проверить стекла.

Чаще всего наша полиция использует "Блик" или "Тоник", рассказывает юрист. У прибора должен быть паспорт, свидетельство о поверке (проводить нужно ежегодно). Итак, Плахотник советует:

  • попросить полицейского показать паспорт и свидетельство о поверке прибора;

  • убедиться, что он документ действителен, а прибор – в рабочем состоянии;

  • на первой странице паспорта посмотреть, при каких условиях должны проводить замеры (там чаще всего указана температура от 15 до 25 градусов выше нуля);

  • убедиться, что стекло чистое.

Если все условия соблюдены, а вы все-таки нарушили закон, нужно заплатить штраф и снять тонировку. Если же прибор полицейского неисправен, но тот все равно написал протокол, вы можете вписать все замечания, а потом в течение 10 дней обжаловать решение правоохранителя. Для этого придется жаловаться его руководству или в суд.

Лучше всего – не нарушать. Если все же решили наклеить пленку, пусть это сделают профессионалы в СТО. Там может быть уверенность, что тонировка будет соответствовать законным требованиям.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
авто Законодательство б/у автомобиль
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