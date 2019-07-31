За "работу" на выборах: мэра Запорожья вызвали на допрос в СБУ

Мэра Запорожья Владимира Буряка, его заместителя Анатолия Пустоварова и руководство коммунального предприятия "Запорожэлектротранс" вызвали на допрос в СБУ.

Об этом сообщает УНИАН. Там говорят, что СБУ расследует возможные нарушения на выборах в Верховную Раду, а именно подвоз избирателей муниципальными автобусами, которые сняли с маршрутов, а также вмешательство в избирательный процесс.

Допрос мэра, его заместителя, а также депутатов Запорожского городского совета Игоря Чумаченко и Виктора Бусько, генерального директора коммунального предприятия "Запорожэлектротранс" Юрия Папача запланирова на четверг, 1 августа. Заместители Папача, по информации УНИАН, посетили следователей сегодня, 31 июля.

Сейчас спецслужба ведет два уголовных производства по статьям "Подкуп избирателей" и "Государственная измена".

Владимир Буряк

"В частности, речь идет о подвозе в день голосования на внеочередных парламентских выборах 21 июля избирателей на участки муниципальными автобусами, о подкупе избирателей, организации политических партий-"клонов". Кроме того, СБУ проверяет информацию о работе определенных должностных лиц в интересах кандидатов в народные депутаты, которых поддерживает Российская Федерация, об организации слежки за кандидатами в депутаты от других политсил и др.", - говорится в сообщении.

Обвинения по этим уголовным производствам пока никому не предъявлены, а мэр Запорожья, депутаты и другие чиновники проходят как свидетели.

На внеочередных парламентских выборах городской голова Запорожья Владимир Буряк, его заместитель Анатолий Пустоваров, депутаты горсовета Бусько и Чумаченко баллотировались от "Оппозиционного блока".

"Предварительно в социальных сетях запорожцы сообщали, что именно от кандидатов-оппоблоковцев якобы был организован подвоз избирателей на участки муниципальными автобусами, которые якобы были сняты с рейсовых маршрутов", - пишет УНИАН.

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