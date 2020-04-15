За поджог травы будут жостко наказывать: Зеленский поставил точку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за самовольный поджог листьев и сухой травы.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Закон № 556-их был принят Верховной Радой на внеочередном пленарном заседании 13 апреля 2020 года.

Закон усиливает ответственность за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.

Пожар в Чернобыльской зоне

Отныне, штраф за нарушение требований пожарной безопасности в лесах отныне составит от 90 до 270 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, что привело к возникновению лесного пожара, будет караться штрафом в размере от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Самовольное выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков с естественной растительностью или ее остатков и опавшей листвы на земельных участках, в полосах у автомобильных и железных дорог и в парках влечет за собой штраф в размере от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также закон вносит изменения в статьи 241 и 242 Уголовного кодекса Украины, согласно которым штрафы за загрязнение атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья людей или для окружающей среды веществами теперь составят от 1800 до 3600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

За уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, а также сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом штрафы возрастают до 5400-9000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада поддержала законопроект №2339, который должен увеличить штрафы за умышленный поджог травы, листьев, а также за загрязнение атмосферного воздуха.

До принятия закона парламентариев ридштовхнула страшный пожар в Чернобыле, в результате которой сгорело 30% туристических объектов. С огнем спасатели боролись 10 дней, и 14 апреля появилось сообщение о том, что пламя наконец потушили.

6 апреля правоохранители задержали мужчину, который признался, что совершил поджог ради забавы. По факту поджога открыто уголовное производство.

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