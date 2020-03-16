Штраф в 32 тыс. или 8 лет тюрьмы: в МВД рассказали об ответственности за нарушение карантина в Украине

МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина в Украине из-за коронавируса.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что штраф за нарушение карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. гривен, передает пресс-служба ведомства.

"Административная ответственность может быть установлена ​​за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусной болезнью COVID-19", – сказал Геращенко.

Соответствующие нормы предлагается внести в ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, касательно должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан

Кроме того, предлагается повысить уголовную ответственности за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний (в ст. 325 Уголовного кодекса).

Статью предлагается выложить в такой редакции: "Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет".

Карантин из-за коронавируса. Иллюстрация

Ранее об этих положениях нового законопроекта на брифинге в Верховной Раде говорил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Имеется в виду, что человек, который знает, что у него коронавирус, который получил справку с установленным диагнозом и находится на самоизоляции (...) или в инфекционной больнице и вдруг встал и ушел. Он подвергает людей опасности и здесь может быть административная ответственность или уголовная, если человека предупредили, что он является носителем болезни, – он ​​должен знать, что может подвергнуться уголовному преследованию", – заявил Радуцкий.

Как писал OBOZREVATEL:

В связи с угрозой распространения короновируса жесткий карантин в Украине уже введен в ряде областей и городов. Он предусматривает ряд серьезных ограничений в сфере услуг и торговли.

16 марта Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинцам и рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом, которые он поручил ввести Кабинету министров.

16 марта в Киеве подтвердили 2 диагноза COVID-19.Таким образом, официально сообщается о 7 инфицированных на территории страны.

Ранее было известно о 5 случаях COVID-19 – в Черновицкой (4) и Житомирской (1) областях.

Последняя пациентка из Радомышля – 71-летняя женщина, которая накануне вернулась из Польши, – умерла 13 марта.

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