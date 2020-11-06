За маски на подбородках украинцев будут штрафовать по-новому: "Слуги" приняли закон

Украинцев, которые в общественных местах будут носить маски на подбородках, смогут оштрафовать на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.

Соответствующий законопроект №3891 в целом 6 ноября 262 голосами приняли депутаты Верховной Рады (большинство из которых "слуги народа") (чтобы посмотреть результаты поименного голосования, доскролльте до конца страницы).

Маска, которая надета неправильно – административное нарушение, выписать протокол и наложить штраф может сотрудник полиции или санитарно-эпидемиологической службы. После начала карантина правоохранители начали усиленно охранять порядок в метрополитене, сотрудник правоохранительных органов есть практически на каждой станции.

Результат голосования www.rada.gov.ua

Каждый четвертый украинец носит маску нерегулярно, говорится в исследованиях группы "Рейтинг". При этом львиная доля надевает респираторы и маски на подбородок, не прикрывая нос и рот. Эффекта от такой защиты нет, однако формально требование "масочного режима" выполняется.

Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца. Так, если, к примеру, прийти в торговый цент и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.

cdnimg.rg.ru Маски нельзя носить на подбородке

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно – влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в законопроекте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно ужесточить наказание для тех, кто не носит маски в общественных местах. Глава государства считает, что штрафовать нужно сразу на месте, без судов.

Для этого нужно поменять законодательство, а делать это до местных выборов депутаты не захотели. Об этом Владимир Зеленский заявил во время своего интервью четырем украинским телеканалам.