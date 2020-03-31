Из Польши возвращаются заробитчане: ситуация приобрела беспрецедентные масштабы

С середины марта 2020 года в Украину через восточную границу Польши вернулись 89 тысяч человек. Это заробитчане и студенты, которые были вынуждены уехать из ЕС из-за карантина.

При этом в Польшу через ее восточную границу за это время приехало лишь 32 тысячи человек, говорится в публикации Rzeczpospolita. "Это настоящий "побег" в беспрецедентных масштабах", – говорят польские пограничники.

Очереди на границе с Польшей Telegram Антона Полякова

90 процентов уезжающих из Польши украинцев работали в сфере гастрономии, отелей и услуг.

Пик пришелся в ночь с четверга на пятницу (27 марта Украина закрывала границу). "В течение 12-часовой ночной смены мы отмечали 5000 человек, переходящих границу пешком. Это рекордно высокий уровень. В то же время въезды в страну иностранцев были единичными", – сказал представитель Надбужанского отделения польской погранслужбы Дариуш Синицкий.

Примерно такая же ситуация была на пункте пропуска "Краковец - Корчова": в Украину в день въезжало 3-5 тыс. человек, а в Польшу около 500.

К слову, у заробитчан, которые сейчас все же едут в Польшу, часто возникают административные проблемы. Дело в том, что многие фирмы, через которые они устроились на работу, сейчас закрыты, так что консультировать украинцев, если у них возникают трудности с визами и видами на жительство, сейчас практически некому.

Отметим, на время карантина из-за коронавируса Польша перекрыла пограничное движение на польско-украинской государственной границе с 00:00 15 марта 2020 года.

Кроме того, Польша с 10 марта ввела новые санитарные нормы пересечения границы с Украиной. Теперь каждый, кто заезжает в страну на поезде, автобусе, личном авто, обязан заполнить специальную анкету и пройти медосмотр.

Ранее OBOZREVATEL показывал огромные очереди из желающих пересечь границу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца пятницы, 27 марта, будет полностью закрыта государственная граница Украины и прекращены все пассажирские перевозки.

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