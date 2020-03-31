Главная Новости
31 марта • обновлено в 10:44
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Из Польши возвращаются заробитчане: ситуация приобрела беспрецедентные масштабы

1.3т
Читать материал на украинском

С середины марта 2020 года в Украину через восточную границу Польши вернулись 89 тысяч человек. Это заробитчане и студенты, которые были вынуждены уехать из ЕС из-за карантина.

При этом в Польшу через ее восточную границу за это время приехало лишь 32 тысячи человек, говорится в публикации Rzeczpospolita. "Это настоящий "побег" в беспрецедентных масштабах", – говорят польские пограничники.

Очереди на границе с Польшей

Очереди на границе с Польшей

Telegram Антона Полякова

90 процентов уезжающих из Польши украинцев работали в сфере гастрономии, отелей и услуг.

Пик пришелся в ночь с четверга на пятницу (27 марта Украина закрывала границу). "В течение 12-часовой ночной смены мы отмечали 5000 человек, переходящих границу пешком. Это рекордно высокий уровень. В то же время въезды в страну иностранцев были единичными", – сказал представитель Надбужанского отделения польской погранслужбы Дариуш Синицкий.

Примерно такая же ситуация была на пункте пропуска "Краковец - Корчова": в Украину в день въезжало 3-5 тыс. человек, а в Польшу около 500.

К слову, у заробитчан, которые сейчас все же едут в Польшу, часто возникают административные проблемы. Дело в том, что многие фирмы, через которые они устроились на работу, сейчас закрыты, так что консультировать украинцев, если у них возникают трудности с визами и видами на жительство, сейчас практически некому.

Отметим, на время карантина из-за коронавируса Польша перекрыла пограничное движение на польско-украинской государственной границе с 00:00 15 марта 2020 года.

Кроме того, Польша с 10 марта ввела новые санитарные нормы пересечения границы с Украиной. Теперь каждый, кто заезжает в страну на поезде, автобусе, личном авто, обязан заполнить специальную анкету и пройти медосмотр.

Ранее OBOZREVATEL показывал огромные очереди из желающих пересечь границу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца пятницы, 27 марта, будет полностью закрыта государственная граница Украины и прекращены все пассажирские перевозки.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Андрей Довгань
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
7
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Личные финансы

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги