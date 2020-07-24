Забирают даже поношенную одежду: как в Украине у должников по коммуналке отнимают последнее

В Украине могут продать любое имущество должника. "С молотка" идут поношенные футболки, посуда в трещинах, джинсы с дырками от ключей в области карманов, а еще квартиры и машины.

За долг, даже по коммуналке, могут подать в суд. А дальше за дело берутся судебные исполнители. Они могут зайти в квартиру и забрать почти любую вещь. OBOZREVATEL пообщался с одним из судебных исполнителей и выяснил, как работают "законные коллекторы" и что грозит должникам.

За долги могут забрать сточенный кухонный нож и последнюю рубашку

Криворожанин Евгений работает государственным исполнителем уже пять лет. Большинство его клиентов не платят за коммуналку и не возвращают мелкие кредиты. Его рабочий номер телефона указан в информации к одному из "добытых" лотов – на аукционе продают старый выпачканный в белой краске топор. Его цена – 353 грн.

"Мы уже работаем по решению судов. Если суд решил, что человек должен заплатить, значит, должен. Моя работа сделать так, чтобы никто не уклонился. Самый простой вариант, если есть банковский счет с суммой, которая легко покроет задолженность. Иногда приходится прибегать к взысканию имущества", – рассказывает Евгений.

За долги забрали сточенный кухонный нож СЕТАМ

Закон разрешает забрать все "лишнее" имущество. Есть небольшой "неприкосновенный список": одно койко-место на человека, пара обуви, один холодильник на семью. А все остальное – от дырявых штанов до мобильного телефона – можно у должника забрать и отправить на торги.

"Бывают и коммунальные должники. Я обычно выбираю какой-то день, когда езжу по должникам. По закону у меня должен быть беспрепятственный доступ к имуществу для оценки материально положения. Если не впускают, то тогда нужно еще и отдельное решение суда. Но у меня еще ни разу такого не было, чтобы не впустили", – говорит судебный исполнитель.

Самый дорогое имущество, который Евгений забирал и отправлял на торги – автомобиль BMW. А самый дешевый – поношенную женскую футболку.

"За долги можно что угодно забрать. Забирал даже поношенную футболку. Футболка в таком состоянии была, что ее на торгах, потом специально проверил, оценили в 3 грн. Но все равно закон так прописан: мы должны забрать, а на государственных торгах должны разыграть", – поясняет чиновник.

За долги могут забрать даже старый топор СЕТАМ

Некоторые должники, понимая, что вещи описывают и вот-вот заберут, начинают в слезах умолять оставить их в покое, рассказывают о своих проблемах и даже проклинают, говорит исполнитель. "Но мне не бывает никого жалко. Это даже глупая формулировка. А если бы полиции было жалко убийцу и его бы не трогали? Это закон, работа такая", – объясняет Евгений.

Неофициально судебные исполнители рассказывают: они, как и многие бюджетники, работают за 5-6 тыс. грн. В отличие от частных исполнителей, которые очень редко берутся за мелкие, тем более коммунальные, долги, никаких вознаграждений за удачные дела они не получают.

В этой ситуации чиновники разработали целую систему: деньги берут с должников и за то, чтобы не трогать их имущество. Исполнителю за это ничего не будет, а должник за несколько тысяч гривен может еще на несколько лет "забыть" о своем банковском долге.

Юрист Александр Плахотник напоминает: обратиться можно и к частным исполнителям. Они получают процент от взысканной суммы. Кроме того, в таком случае есть рычаги контроля за исполнением решений.

"Я бы не хотел огульно обвинять исполнительную службу во взяточничестве. Есть такая практика: дать взятку и на несколько месяцев забыть о долге, чтобы потом накопить и вернуть весь долг. Я слышал о расценках в Киеве, в регионах сумма может быть меньше. Чаще всего это те же 10-20% от суммы долга", – рассказывает OBOZREVATEL Плахотник.

Когда и у кого за долги могут забрать квартиру

Чтобы взыскать недвижимость, размер долга должен составлять как минимум 20 минимальных зарплат. На данный момент это 94,4 тыс. грн.

"Исковая давность по задолженности за жилищно-коммунальные услуги составляет три года. Чтобы взыскать в счет задолженности квартиру, нужно за три года накопить долг 94,4 тыс. грн. Для этого нужно вообще ничего не платить. Но еще хочу отдельно отметить: долг, которому больше трех лет, никто прощать не будет. Просто через суд взыскать его нельзя, но он будет тянуться за вами до тех пор, пока вы не заплатите", – говорит Плахотник.

Эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук рассказывает: чаще всего поставщики дожидаются, когда долг достигнет определенной отметки, а уже потом принимают решение обращаться в суд.

"Формирование долга по неуплате за жилищно-коммунальные услуги может привести к тому, что после достижения условного психологического барьера, который устанавливается поставщиком услуги, он может инициировать судебное производство. На предмет взыскания с должника этой задолженности", – предупредил эксперт.

Ни у одного коммунального предприятия нет ресурса для того, чтобы судиться со всеми своими должниками. Сама система, уверен Плахотник, неэффективна. Часть коммунальных услуг невозможно отключить без доступа в квартиру, другие (отопление) вообще запрещено ограничивать.