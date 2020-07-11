За что у украинцев могут забрать пенсии: перечень причин

У кого в Украине могут забрать пенсии . Коллаж

У украинцев по закону могут забрать пенсию по целому ряду причин. Чтобы лишиться выплаты, достаточно несколько месяцев не получать деньги, либо выехать за границу.

Об этом говорится в законе об "Общегосударственном пенсионном страховании". Так, среди причин для отмены выплат:

Украинцы, которые свои выплаты получили по поддельным документам. Еще несколько лет назад Министерство финансов начало процедуру проверки всех получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров. Кроме того, подобную верификацию регулярно проводит и Пенсионный фонд. Правда, нарушителей, как оказалось, не так уж и много.

Пенсионеры, которые живут за границей. "Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", – говорится в законе.

Пересечения границы фиксируются Миграционной службой. В случае, если украинец отсутствовал в стране длительное время, пенсию на этот период могут приостановить. Причем, как в случае с Игорем Козловским, не факт, что сразу после возвращения выплату возобновят. Для этого придется обращаться с заявлением в Фонд.

Если не получал пенсию 6 месяцев подряд. Также законом предусмотрено: если пенсионер не получает свою выплату как минимум полгода, это может стать основанием приостановить ее.

Переселенцы, которые меняют место жительства. "Если по результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживание не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена со следующего месяца", – пояснили в Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области. К слову, в действующем законе место проживания пенсионера не ограничивается, однако учитывая сложившиеся обстоятельства, чиновники прекращают выплаты пенсий, основываясь на собственных постановлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии.

Для этого необходимо: